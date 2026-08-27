Inseguridad

Tres negocios vandalizados durante la madrugada en Santa Fe

Una pizzería de 9 de Julio, la heladería Trevi y otro negocio de 4 de Enero fueron blanco de delincuentes durante las últimas horas. Los episodios presentan una modalidad similar: vidrios destrozados, ingresos rápidos y pequeños botines. Los comerciantes reclaman respuestas ante una seguidilla que parece no detenerse.