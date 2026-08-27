El proceso judicial por la muerte de Diego Armando Maradona continuará este jueves con las declaraciones de tres especialistas, luego de la polémica generada durante el análisis de documentación médica que, según se constató, incluía estudios correspondientes a su padre, Don Diego.
Historias clínicas cruzadas: continúa el juicio por la muerte de Maradona con tres testimonios
Tres médicos volverán a declarar ante el tribunal tras el error que mezcló estudios del exfutbolista con documentación correspondiente a su padre.
La jornada contará con los testimonios del nefrólogo Hernán Trimarchi, el cardiólogo Gustavo Di Niro y el hepatólogo Fernando Cairo. Los tres forman parte de los 22 peritos que participaron del análisis sobre el fallecimiento del célebre futbolista.
Trimarchi, jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Británico, y Di Niro, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Municipal Central de San Isidro Doctor Melchor Ángel Posse, comparecerán por segunda vez ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón.
Durante su anterior declaración, Trimarchi sostuvo que Maradona “tenía un problema renal crónico” y explicó que resultaba difícil advertirlo porque “no se exterioriza”. Según indicó, esa condición fue confirmada tras el fallecimiento del exfutbolista, a partir de la autopsia.
El error
La controversia surgió cuando la defensa de Nancy Forlini, jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, detectó que parte de la documentación analizada por el especialista correspondía en realidad a Don Diego, padre de Maradona.
Los estudios involucrados pertenecían al período comprendido entre 2012 y 2015, año en que falleció el padre del exfutbolista en el Sanatorio Los Arcos. Además, se constató que los números de afiliación a la prepaga eran diferentes y que Maradona no se encontraba en el país cuando se agravó el estado de salud de su padre.
Ante esta situación, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro ordenó allanamientos en el sanatorio ubicado en el barrio porteño de Palermo y en la sede de Swiss Medical. Como resultado de esas medidas, fue secuestrada documentación médica vinculada al exentrenador de la Selección argentina.
La empresa de medicina prepaga reconoció posteriormente que un error en su sistema de laboratorio provocó que estudios correspondientes al padre y al hijo quedaran asociados bajo un mismo legajo.
La explicación d sobre la confusión
Según el informe interno incorporado al expediente, ambos pacientes habían sido registrados inicialmente con sus datos personales y las órdenes de los estudios se encontraban correctamente asignadas.
Sin embargo, tras la primera admisión de Diego Maradona padre en el sistema de laboratorio, su registro habría sufrido una modificación: al nombre del paciente se le agregó “Armando”, por lo que comenzó a figurar como Diego Armando Maradona, aunque los estudios correspondían al progenitor.
A partir de esa modificación, los protocolos de laboratorio de Don Diego quedaron asociados al mismo nombre utilizado para identificar los estudios de su hijo. Como consecuencia, un único registro terminó reuniendo documentación médica de dos personas diferentes.
La explicación de la empresa también apunta al funcionamiento de los sistemas utilizados durante ese período, cuando parte de la información administrativa y los estudios de laboratorio se cargaban manualmente y no existía una integración automática entre los distintos registros.