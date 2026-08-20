El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N.º 7 de San Isidro ordenó la realización de allanamientos en el Sanatorio de Los Arcos y la sede de Swiss Medical con el objetivo de esclarecer el presunto análisis de la historia clínica de Don Diego, padre de Diego Armando Maradona, en la Junta Médica Interdisciplinaria, que evaluó el deceso.
Caso Maradona: realizarán allanamientos por la historia clínica de Don Diego
El Tribunal autorizó los allanamientos a Swiss Medical y el Sanatorio de Los Arcos. Los procedimientos se realizarán durante la tarde del jueves en la clínica del barrio porteño de Palermo y la prepaga.
Fuentes del caso informaron que los procedimientos se realizarán durante la tarde del jueves en la clínica del barrio porteño de Palermo y la prepaga.
Luego de un extenso cuarto intermedio, los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón accedieron al pedido formulado por el fiscal Patricio Ferrari, quien aseguró que "no van a voltear el juicio".
Declaraciones clave de Fernando Burlando
A la salida de los Tribunales, ubicados en la calle Ituzaingó 340, el abogado Fernando Burlando confirmó que la próxima audiencia se llevará a cabo el jueves 27 de agosto y sostuvo que, para él, "no se trató de un error" el envío de las historias clínicas de Don Diego, fallecido el 25 de junio de 2015 en Los Arcos.
De esta manera, se suspendieron las declaraciones de dos psiquiatras: José Luis Covelli, profesor de la segunda cátedra de Medicina Legal de la Universidad Buenos Aires (UBA) y Enrique Gallego, ex jefe del Cuerpo Médico de Morón.
Efectivos de la Policía de la Ciudad y la Bonaerense encabezarán los allanamientos en la clínica y la empresa de medicina prepaga.
La controversia en el debate surgió el martes cuando el nefrólogo Hernán Trimarchi prestó testimonio acerca de la supuesta "enfermedad renal crónica" del astro argentino, descripta en la Junta Médica de 138 páginas.
Los estudios de Don Diego
Los abogados Nicolás D'Albora y Agustín Varela, defensores de la coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini, compararon los estudios de Don Diego con los de su hijo (2019 y 2020) y constataron que los números de socios eran distintos.
En este sentido, solicitaron consultar a la prepaga y el envío de un oficio a la Oficina de Migraciones para verificar las entradas y las salidas del célebre futbolista hace 11 años.
El abogado Mario Baudry sostuvo este jueves que el supuesto análisis de los estudios de Don Diego, el padre de Diego Armando Maradona, en la Junta Médica Interdisciplinaria, que evaluó la muerte del astro argentino, "no afecta en nada al juicio".
El representante legal de Dieguito Fernando, hijo de Verónica Ojeda y el célebre futbolista, se mostró conforme con la decisión tomada por el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro.
"Más allá de la gravedad institucional que significa aportar elementos no válidos y de la dilación de una semana, no afecta en nada al proceso. Seguiremos con los testigos. La resolución fue muy correcta. Lo que corresponde es seguir con el juicio", señaló.
Por su parte, el fiscal Patricio Ferrari también respaldó la determinación de los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón porque autorizaron que se investigara y se allanara el Sanatorio de Los Arcos y la sede de Swiss Medical, a fin de secuestrar la historia clínica del padre del célebre futbolista.
Durante la audiencia, el funcionario judicial acusó a los defensores Agustín Varela y Nicolás D'Albora, defensores de la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini, de "introducir prueba falsa" para "engañar" a las partes y aseguró que "no van a voltear el juicio".
Francisco Oneto, uno de los letrados del neurocirujano y ex médico de cabecera, Leopoldo Luque, se expresó con cautela: "Tenemos que esperar la producción de la prueba".
En tanto, Franco Chiarelli, defensor del enfermero Ricardo Almirón, reconoció que se trata de una "controversia ajena" y añadió: "La Junta Médica se desgastó, es como un vaso que se rompió, la rajadura va a quedar por más en el futuro que se intente hacer referencias que esos estudios no afectaron en alguna conclusión".
Otra fuente de la investigación consignó que se encuentra "afectada la validez de las conclusiones de la Junta Médica Interdisciplinaria y tratar de introducir nueva prueba en esta etapa perjudica el derecho de defensa".
En este sentido, subrayó que el proceso "no es nulo" -a diferencia del primero que se canceló por el documental de la exmagistrada Julieta Makintach- pero "perdieron una prueba importante".