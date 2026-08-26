Rubén Rada murió este miércoles a los 83 años, después de permanecer internado por una neumonía y sus complicaciones. Además de su trayectoria musical, el artista uruguayo mantuvo un vínculo cercano con la Argentina y una profunda admiración por Diego Maradona.
Rubén Rada y su recuerdo de Maradona: “Fue el mejor jugador que vi en una cancha”
El músico uruguayo, fallecido este miércoles a los 83 años, había revelado una imagen desconocida junto al Diez y contado cómo nació su admiración.
El 30 de octubre de 2025, cuando el campeón mundial habría cumplido 65 años, Rada publicó una fotografía desconocida en la que ambos aparecían abrazados. En su mensaje recordó que solía ir a verlo jugar en Argentinos Juniors durante su residencia en Buenos Aires.
El encuentro detrás de la imagen
La fotografía había sido tomada durante un concierto de Julia Zenko. Mientras la cantante interpretaba “Dale alegría a mi corazón”, canción de Fito Páez, Maradona apareció para acompañarla sobre el escenario.
Rada contó en una entrevista de 2020 que aquel encuentro le permitió conocer otra faceta del exfutbolista. Lo definió como una persona afectuosa, que lo recibía con un abrazo cada vez que se encontraban.
El músico, reconocido hincha de Peñarol, sostuvo a lo largo de los años que el Diez había sido el mejor futbolista que observó dentro de una cancha. Su admiración había comenzado antes de los títulos obtenidos por Maradona con Boca, Napoli y la Selección argentina.
El homenaje tras su muerte
Rada también utilizó esa imagen para despedir al campeón mundial el 25 de noviembre de 2020. En aquella publicación lo llamó “el dueño de la pelota” y comparó su dimensión artística con figuras como Pablo Picasso, Salvador Dalí, Frank Sinatra, Miguel Ángel y Carlos Gardel.
El uruguayo destacó entonces la capacidad de Maradona para trascender el fútbol y lo ubicó entre los grandes artistas populares. La fotografía volvió a aparecer cinco años después, acompañada por el recuerdo de aquellas tardes en la cancha de Argentinos Juniors.
La despedida de Rubén Rada
La familia del cantante y compositor informó que falleció este miércoles 26 de agosto a las 15.30. Había atravesado durante un mes un cuadro de neumonía y distintas complicaciones derivadas de la enfermedad.
Rada desarrolló una carrera de más de siete décadas, fusionó el candombe con el rock y el jazz y publicó más de 40 discos. En 2011 recibió el Grammy Latino a la Excelencia Musical por su trayectoria.