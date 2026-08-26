El fallecimiento de Ruben Rada se produjo este miércoles 26 de agosto a las 15:30. La lamentable noticia fue comunicada formalmente por su familia mediante una declaración difundida en las redes oficiales del creador: "Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy, miércoles 26 de agosto, a las 15.30, se fue, y ahora descansa en paz, nuestro querido esposo, padre y abuelo. Después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones".
Murió Ruben Rada a los 83 años
El legendario compositor, percusionista y cantante uruguayo falleció este miércoles a causa de las complicaciones derivadas de una neumonía bilateral contra la que batallaba desde hacía un mes.
En el mismo texto, los familiares expresaron su gratitud al cuerpo médico que asistió al artista uruguayo durante las últimas cuatro semanas de internación: "Gracias a todos por los mensajes de preocupación, y el amor de hoy y siempre. Infinitas gracias a todo el equipo que hizo todo lo posible y más".
Seis décadas de vanguardia y legado popular
Nacido en Montevideo el 16 de julio de 1943, el “Negro” Rada construyó un recorrido musical superior a los 60 años en el cual redefinió el panorama sonoro rioplatense. En sus comienzos integró agrupaciones históricas y pilares de la fusión del rock y la música autóctona como El Kinto, Tótem y Opa.
Asimismo, edificó una prolífica carrera solista con canciones populares convertidas en himnos colectivos como "Las manzanas", "Mi país", "Cha-cha muchacha", "Dedos", "Blumana" y "Muriendo de plena".
Proyectos en marcha y amor por el escenario hasta el final
Apenas semanas después de celebrar su cumpleaños número 83, el artista se mantenía profundamente activo en materia creativa. Se encontraba trabajando en una producción discográfica junto al grupo argentino Los Auténticos Decadentes, tenía agendados conciertos en Buenos Aires en compañía del compositor brasileño Chico César y preparaba dos fechas en el Auditorio Nacional del Sodre para el mes de octubre, centradas en un homenaje histórico a Tótem junto al bajista Daniel "Lobito" Lagarde y el baterista Santiago Almeijenda.
Precisamente en el día de su último cumpleaños, el pasado 16 de julio, estrenó el proyecto audiovisual ¿Quién va a cantar?, donde compartió sesiones con La Vela Puerca reinterpretando "El Viejo" y "Biafra". Su última presentación en el marco del ámbito público ocurrió el 25 de julio, al asistir a un festival al aire libre para acompañar a su hijo Matías durante la interpretación del clásico de Tótem "Días de esos".
Durante una de sus últimas entrevistas concedidas a El País, al reflexionar sobre su obra, Rada había condensado su mirada hacia la vigencia y el tiempo con total claridad: "Yo quiero dejar un montón de música y que esté siempre ahí, en la vuelta, para que la escuche el que quiera".