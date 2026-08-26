Tim Curry, reconocido por interpretar a Pennywise en la primera adaptación de It, murió a los 80 años. La noticia fue confirmada por fuentes cercanas al actor al medio TMZ.
Murió Tim Curry: el actor que aterrorizó como Pennywise en “It”
El artista británico tenía 80 años y una extensa trayectoria en cine, televisión y teatro, con papeles destacados en producciones como The Rocky Horror Picture Show, Annie, Clue y Los Ángeles de Charlie.
Según fuentes policiales citadas por ese portal, el fallecimiento ocurrió el martes por la noche. Curry atravesaba desde hacía varios años distintos problemas de salud.
Sus comienzos
Tim Curry nació el 19 de abril de 1946 en Grappenhall, Inglaterra. Desde joven mostró interés por la actuación y estudió Drama en la Universidad de Birmingham, donde se graduó con Honores.
Su carrera comenzó a desarrollarse durante la década de 1960, aunque alcanzó reconocimiento internacional en 1975 con The Rocky Horror Show, el musical que luego se convirtió en un clásico de culto.
La versión cinematográfica, The Rocky Horror Picture Show, tuvo un fuerte impacto entre sus seguidores, con funciones en las que el público acudía disfrazado, llevaba accesorios y participaba activamente durante las canciones.
Pennywise, el personaje que lo llevó al éxito
En 1990, Curry asumió uno de los papeles más importantes de su trayectoria: interpretó a Pennywise en la adaptación televisiva de It, basada en la novela de Stephen King.
Su versión del payaso monstruoso se convirtió en una de las representaciones más recordadas de la historia y ayudó a consolidar su popularidad entre el público.
Años después, la obra de King volvió a llegar a la pantalla grande de la mano del director argentino Andy Muschietti.
Sus trabajos más recordados
Tras el éxito de It, Curry continuó sumando producciones a su trayectoria. Participó en películas, series y obras como Annie, Clue, Leyenda, Oliver Twist y Wiseguy.
Durante las décadas de 1990 y 2000 también integró los elencos de La caza al Octubre Rojo, Los tres mosqueteros, Mi pobre angelito 2, Los Ángeles de Charlie, Scary Movie 2, Kinsey, Ritual y The Rugrats Movie.
Su capacidad para interpretar personajes de distintos géneros le permitió mantenerse activo durante varias décadas y convertirse en una figura reconocida del cine y la televisión.
Sus últimos años
En 2012, Curry sufrió un derrame cerebral que provocó un importante cambio en su vida y afectó su actividad profesional. Con el paso de los años atravesó distintas complicaciones de salud y debió someterse a una cirugía cerebral.
En 2025 fue visto en silla de ruedas debido a las dificultades que tenía para caminar.
Con una carrera que atravesó el teatro, el cine y la televisión, Tim Curry dejó una marca especialmente fuerte con su interpretación de Pennywise, un personaje que quedó ligado para siempre a su trayectoria.