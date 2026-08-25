La familia de Sergio Denis resolvió continuar por la vía judicial luego de que la Justicia rechazara el pedido de indemnización presentado a raíz del accidente que el cantante sufrió durante una presentación en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán.
Reclamo por Sergio Denis: su familia apelará el fallo judicial
La decisión llega después de que el tribunal rechazara el pedido de indemnización presentado por los familiares tras el episodio ocurrido durante una presentación en Tucumán.
Bárbara Hoffmann, hija del artista, confirmó que los abogados de la familia avanzarán con la apelación. “Está en manos de nuestros abogados”, señaló al referirse al próximo paso del reclamo.
La resolución había generado repercusión debido a que el tribunal consideró que la responsabilidad por la caída del escenario correspondió al propio cantante y, en consecuencia, rechazó la solicitud de indemnización.
Qué ocurrió durante el show
El accidente tuvo lugar el 11 de marzo de 2019, mientras Sergio Denis se encontraba realizando una presentación en el Teatro Mercedes Sosa, en San Miguel de Tucumán.
Durante el espectáculo, el cantante cayó por un hueco ubicado en el escenario y sufrió heridas de gravedad, entre ellas un fuerte traumatismo en la cabeza.
Después del episodio, permaneció internado durante un año en estado de coma. Finalmente, murió el 15 de mayo de 2020, en Buenos Aires, como consecuencia de las secuelas derivadas del accidente.
La familia apelará la resolución
Luego del rechazo del pedido de indemnización, los familiares decidieron avanzar con una nueva instancia judicial para intentar revertir la decisión.
La apelación estará en manos de los abogados que representan a la familia, quienes buscarán revisar los fundamentos de la resolución que atribuyó al cantante la responsabilidad por la caída.
La decisión marca una nueva etapa dentro del reclamo iniciado por los familiares del artista tras el accidente ocurrido durante aquella presentación.
El reclamo continúa en la Justicia
La muerte de Sergio Denis, ocurrida más de un año después del accidente, volvió a poner el caso en el centro de la discusión judicial.
Con la apelación confirmada, la familia buscará que los argumentos considerados en el fallo sean revisados en una nueva instancia.
Por el momento, el reclamo continuará su recorrido judicial a través de los abogados que representan a los familiares del cantante.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.