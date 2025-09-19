Tras la caída de Catherine Fulop

Bárbara Hoffman insistió en su pedido de justicia por la muerte de Sergio Denis

El músico falleció hace cinco años tras una internación de más de un año, causada por una caída hacia una fosa desde el escenario. Su hija aseguró que el accidente de Fulop en la función de Erreway revivió “esa herida que no cierra”.