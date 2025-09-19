Bárbara Hoffman insistió en su pedido de justicia por la muerte de Sergio Denis
El músico falleció hace cinco años tras una internación de más de un año, causada por una caída hacia una fosa desde el escenario. Su hija aseguró que el accidente de Fulop en la función de Erreway revivió “esa herida que no cierra”.
Para Hoffman, "se sigue descuidando a los artistas en muchos de los escenarios de nuestro país”.
La reciente caída de Catherine Fulop, desde el escenario, durante un show junto a Erreway, despertó risas, preocupación y hasta polémica, tales como la consideración de Bárbara Hoffman, hija del cantante Sergio Denis que falleció hace cinco años tras haber caído a una fosa de más de tres metros de profundidad.
Bárbara insistió una vez más en el pedido de justicia por la brutal caída que sufrió su padre y por la que falleció a los 71 años, tras más de un año internado. Por lo que Hoffman sostuvo: “Mientras muchos cuentan lo grave como anécdota o se burlan, así como por suerte mucha gente tiene memoria y suma”.
Sergio Denis junto a su hija Bárbara.
Respecto al percance del que Fulop salió ilesa, señaló: “Un día en donde desde la mañana revivimos un montón de sensaciones que lejos de estar guardadas siguen a flor de piel, esa herida que no cierra”.
“A pesar del paso del tiempo queda siempre en evidencia detrás de una sensación que en un video vuelve a dejar claro que pase o no una tragedia la justicia no actúa, los familiares terminamos siendo juzgados e inversamente proporcional al dolor nos suman culpas y nos restan paz a quiénes somos víctimas de sus negligencias”, continuó Bárbara.
En comparativa con el desenlace de su padre, explicó: “Duele tanto como este video, 6 años después . Que triste a veces se vuelve nuestro país y su injusta justicia. Ver estás noticias y seguir sintiendo la impotencia de que a pesar de haber perdido su vida mi papá, se sigue descuidando a los artistas en muchos de los escenarios de nuestro país”.
“Que tristeza me das a veces Argentina y que injusta la justicia que nos tocó. Gracias por todo el amor y los mensajes que dejan y gracias por tanto apoyo, seguiremos hasta el final con este pedido de justicia. Gracias”, concluyó.
La caída de Sergio Denis
Sergio Denis, cantante argentino muy popular, sufrió una grave caída el 11 de marzo de 2019 mientras daba un show en el teatro Mercedes Sosa de San Miguel de Tucumán. Durante una interpretación, perdió el equilibrio y cayó desde el escenario a una fosa de más de dos metros de profundidad que no tenía protección.
El músico estuvo 14 meses en coma.
El accidente le provocó traumatismos severos en la cabeza, tórax y abdomen, quedando en estado crítico. Estuvo internado primero en Tucumán y luego fue trasladado a una clínica en Buenos Aires, donde permaneció más de un año en coma. Finalmente, murió el 15 de mayo de 2020, a los 71 años.
La caída de Catherine Fulop: afortunadamente, solo un susto
Las imágenes del accidente de la actriz venezolana en las últimas horas se viralizaron rápidamente.
Afortunadamente, en su caso, no sufrió lesiones, pero su caída generó un paralelismo con la de Sergio Denis y los usuarios lo comentaron en redes sociales.
