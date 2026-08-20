Bárbara Hoffman, hija del cantante Sergio Denis, se lamentó por el fallo que niega la indemnización por la caída que, un año después, desencadenó el fallecimiento del músico; al tiempo que el tribunal consideró que “la culpa” fue del propio artista.
El descargo de la hija de Bárbara Hoffman tras el fallo judicial por la muerte de Sergio Denis
El tribunal competente rechazó la solicitud de indemnización por la caída en el teatro que desencadenó el fallecimiento del cantante. Para la hija, Argentina es “el único país donde culpan a las víctimas”.
El fallo, que lleva la firma de las vocales María Florencia Casas y Juan Ricardo Acosta, consideró que el cantautor caminaba de espaldas sobre las tablas y que había omitido verificar el límite del espacio y apuntaron a la responsabilidad “de la víctima” o “autopuesta en peligro”, por lo que no imputaron a terceros.
Con el planteo de este contexto, consideraron que no queda lugar para que los familiares accionen de tal manera y desestimaron la solicitud económica; asimismo deberán hacerse cargo de los costos del juicio.
La respuesta de Bárbara Hoffman
En este sentido, Hoffman realizó un breve descargo en sus redes sociales: “Argentina, el único país donde las víctimas terminan siendo culpabilizadas. Lamentable nuestra justicia”.
En un nuevo texto, Bárbara señaló: “Agradezco siempre el interés y el apoyo de los medios. No voy a hablar ahora, no puedo contestar tampoco. Sepan entender. Cuando pueda lo haré, mientras tanto pido que sepan comprender y apago el teléfono porque es imposible. El tiempo es el mejor juez y Dios todo lo ve”.
Las publicaciones, además, fueron acompañadas por dos canciones del artista: “Conclusiones”, que en su letra refleja las dualidades de la vida, y “Un camino a Dios”, que da lugar a una plegaria íntima.