No indemnizarán a la familia

La Justicia de Tucumán determinó que Sergio Denis “se autoexpuso” al accidente que le costó la vida

El tribunal rechazó la demanda que presentaron los hijos del cantante contra el teatro, el gremio y un exfuncionario. La sentencia determinó que el artista se puso en peligro al caminar de espaldas y que las medidas de seguridad del lugar no podían evitar la caída.