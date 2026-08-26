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La despedida de Dolly Parton: cómo será la ceremonia y qué pidió su familia

Los allegados a la artista informaron que el encuentro será reservado para sus seres queridos más cercanos y solicitaron que quienes quieran homenajearla colaboren con una organización dedicada a acercar libros a niños.

La familia de Dolly Parton reveló cómo será su despedida y qué pidió a sus fans.La familia de Dolly Parton reveló cómo será su despedida y qué pidió a sus fans.
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Dolly Parton murió este martes a los 80 años en Nashville, Tennessee. La noticia fue confirmada por su familia a través de una publicación realizada en las redes sociales oficiales de la artista, donde señalaron que su partida fue “pacífica”.

La cantante, compositora, actriz, autora y filántropa desarrolló una trayectoria de siete décadas y se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la música. Su familia destacó no solo su influencia artística, sino también el impacto de sus iniciativas solidarias.

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El mensaje de la familia

A través del comunicado, los familiares de Parton remarcaron que su legado está marcado por el “amor, la compasión y la resistencia”. También destacaron su capacidad para inspirar a distintas generaciones mediante sus canciones, sus composiciones y su compromiso con distintas causas.

FILE PHOTO: 61st Grammy Awards - Arrivals - Los Angeles, California, U.S., February 10, 2019 - Dolly Parton. REUTERS/Lucy Nicholson/File PhotoLa familia de la artista anunció una ceremonia íntima para sus seres queridos.

“Una vida de imitación que brilló lo suficientemente brillante como para que el mundo la vea”, expresaron sus allegados, quienes señalaron que permanecerá como una inspiración por su música, su creatividad y la calidez que transmitió a lo largo de su carrera.

La familia también recordó a Carl Thomas Dean, esposo de la artista durante 59 años, quien murió en 2025, además de sus padres, Avie Lee Caroline Owens y Robert Lee Parton Sr.

Una despedida íntima

Los familiares informaron que, por decisión de la propia Parton, se realizará una ceremonia pequeña y privada, reservada exclusivamente para sus seres queridos más cercanos.

FILE PHOTO: American country music star Dolly Parton performs on the Pyramid Stage at Worthy Farm in Somerset, during the Glastonbury Festival June 29, 2014. REUTERS/Cathal McNaughton (BRITAIN - Tags: ENTERTAINMENT SOCIETY TPX IMAGES OF THE DAY)/File PhotoLa despedida reunirá únicamente a los familiares más cercanos.

A su vez, invitaron a quienes quieran homenajearla a dejar mensajes en las redes sociales de la cantante o en su sitio oficial.

La familia pidió especialmente que, en lugar de enviar flores, quienes deseen recordarla realicen donaciones a la Imagination Library, una organización creada por Parton para promover el acceso de los niños a los libros.

El legado solidario

La Imagination Library fue fundada por la cantante en 1995 y se convirtió en uno de los proyectos filantrópicos más importantes asociados con su nombre.

Host Dolly Parton has the other stars join her during her hand-clapping country anthem to starts the 22nd annual CMA Awards show at the Grand Ole Opry House in Nashville, Tennessee, U.S. October 10, 1988. Callie Shell/USA Today Network via REUTERS. NO RESALES. NO ARCHIVES. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTYLa cantante dejó una profunda huella con su música y su labor solidaria.

La iniciativa forma parte de un legado que trascendió la música. A lo largo de su carrera, Parton combinó su actividad artística con distintos proyectos destinados a generar oportunidades y apoyar a comunidades y familias.

Su influencia también se extendió a distintas generaciones de artistas y seguidores, consolidando una figura que trascendió las fronteras de la música country.

Una carrera que atravesó generaciones

Parton construyó una trayectoria de siete décadas como cantante, compositora, actriz y filántropa. Su repertorio incluye canciones que se convirtieron en clásicos internacionales, mientras que su personalidad y su estilo la transformaron en una figura reconocible dentro y fuera de los escenarios.

Dominique Nisperos and Lucy Sartor sing Dolly Parton songs at her star on the Hollywood Walk of Fame, as people gather near the star after it was announced that the country music icon died aged 80, in Los Angeles, California, U.S., August 25, 2026. REUTERS/Mario AnzuoniLos fans podrán compartir mensajes para recordar a la reconocida artista.

Su carrera también estuvo vinculada con el cine, la televisión y distintos proyectos empresariales y culturales. Con su fallecimiento, el mundo de la música despide a una artista cuya influencia se extendió mucho más allá de sus canciones.

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