Dolly Parton murió este martes a los 80 años en Nashville, Tennessee. La noticia fue confirmada por su familia a través de una publicación realizada en las redes sociales oficiales de la artista, donde señalaron que su partida fue “pacífica”.
La despedida de Dolly Parton: cómo será la ceremonia y qué pidió su familia
Los allegados a la artista informaron que el encuentro será reservado para sus seres queridos más cercanos y solicitaron que quienes quieran homenajearla colaboren con una organización dedicada a acercar libros a niños.
La cantante, compositora, actriz, autora y filántropa desarrolló una trayectoria de siete décadas y se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la música. Su familia destacó no solo su influencia artística, sino también el impacto de sus iniciativas solidarias.
El mensaje de la familia
A través del comunicado, los familiares de Parton remarcaron que su legado está marcado por el “amor, la compasión y la resistencia”. También destacaron su capacidad para inspirar a distintas generaciones mediante sus canciones, sus composiciones y su compromiso con distintas causas.
“Una vida de imitación que brilló lo suficientemente brillante como para que el mundo la vea”, expresaron sus allegados, quienes señalaron que permanecerá como una inspiración por su música, su creatividad y la calidez que transmitió a lo largo de su carrera.
La familia también recordó a Carl Thomas Dean, esposo de la artista durante 59 años, quien murió en 2025, además de sus padres, Avie Lee Caroline Owens y Robert Lee Parton Sr.
Una despedida íntima
Los familiares informaron que, por decisión de la propia Parton, se realizará una ceremonia pequeña y privada, reservada exclusivamente para sus seres queridos más cercanos.
A su vez, invitaron a quienes quieran homenajearla a dejar mensajes en las redes sociales de la cantante o en su sitio oficial.
La familia pidió especialmente que, en lugar de enviar flores, quienes deseen recordarla realicen donaciones a la Imagination Library, una organización creada por Parton para promover el acceso de los niños a los libros.
El legado solidario
La Imagination Library fue fundada por la cantante en 1995 y se convirtió en uno de los proyectos filantrópicos más importantes asociados con su nombre.
La iniciativa forma parte de un legado que trascendió la música. A lo largo de su carrera, Parton combinó su actividad artística con distintos proyectos destinados a generar oportunidades y apoyar a comunidades y familias.
Su influencia también se extendió a distintas generaciones de artistas y seguidores, consolidando una figura que trascendió las fronteras de la música country.
Una carrera que atravesó generaciones
Parton construyó una trayectoria de siete décadas como cantante, compositora, actriz y filántropa. Su repertorio incluye canciones que se convirtieron en clásicos internacionales, mientras que su personalidad y su estilo la transformaron en una figura reconocible dentro y fuera de los escenarios.
Su carrera también estuvo vinculada con el cine, la televisión y distintos proyectos empresariales y culturales. Con su fallecimiento, el mundo de la música despide a una artista cuya influencia se extendió mucho más allá de sus canciones.