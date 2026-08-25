La música mundial despide a una de sus leyendas más trascendentes y queridas. Dolly Parton, la inconfundible reina de la música country y figura fundamental del espectáculo estadounidense, murió este martes 25 de agosto de 2026 a los 80 años de edad. La triste noticia fue confirmada por su entorno familiar a través de las redes sociales, causando una profunda conmoción en la industria del entretenimiento y en millones de seguidores alrededor del globo.
Murió la cantante Dolly Parton a los 80 años
La autora de clásicos inoxidables como "I Will Always Love You" y "Jolene", falleció este martes tras arrastrar complicaciones de salud. Durante su gran trayectoria vendió más de 160 millones de discos y deja un legado imborrable en la cultura popular.
La partida de la artista ocurre pocos días después de que ella misma compartiera una sincera actualización sobre su estado de salud en una entrevista concedida al medio norteamericano People. En aquella conversación publicada el pasado viernes 21 de agosto, la cantautora reconoció estar atravesando un "período complicado" debido al descuido de su propio bienestar físico durante el tiempo en que se dedicó al cuidado de su esposo, Carl Dean, quien falleció en marzo de 2025 tras cerca de seis décadas juntos. Pese a admitir que requería de tiempo de recuperación y atención médica, la artista ratificó hasta sus últimos días su inquebrantable ética de trabajo manifestando: "Aunque todavía me estoy recuperando, ¡sigo trabajando!".
De las colinas de Tennessee a la gloria mundial
Nacida el 19 de enero de 1946 en Pittman Center, Tennessee, Dolly Rebecca Parton creció en el seno de una humilde y numerosa familia campesina, siendo la cuarta de 12 hermanos. Su contacto con la música comenzó a los seis años cantando en la iglesia y tocando la guitarra, y antes de cumplir los diez ya componía sus propios temas. En 1967 irrumpió en la escena discográfica con el álbum Hello, I'm Dolly, dando inicio a una prolífica trayectoria musical de casi seis décadas.
A lo largo de su trayectoria profesional construyó un catálogo inolvidable. Canciones de su autoría como "Jolene", "9 to 5" y la célebre balada "I Will Always Love You" —popularizada mundialmente años más tarde por Whitney Houston— se transformaron en himnos intergeneracionales. Con más de 160 millones de discos vendidos a escala global, galardones de todo tipo y una vasta labor filantrópica a través de la educación y el fomento a la lectura, Parton trascendió las fronteras del género country para convertirse en una figura de consenso y libertad cultural en todo el planeta.
El cierre de una era
La noticia del deceso llega luego de meses en los que la salud de la cantante había generado constante atención pública y cancelaciones de compromisos profesionales en escenarios como Las Vegas o Nashville. Pese a los percances físicos que se agravaron tras la pérdida de su compañero de vida, el carisma y la vitalidad de Parton se mantuvieron intactos hasta sus últimas apariciones.
Con su partida física a los 80 años, el mundo de la cultura no solo pierde a una narradora sensible y virtuosa de las raíces norteamericanas, sino a un ícono de superación humana cuyo legado perdurará en la memoria colectiva a través de sus canciones.