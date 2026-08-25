Adiós a la reina del country

Murió la cantante Dolly Parton a los 80 años

La autora de clásicos inoxidables como "I Will Always Love You" y "Jolene", falleció este martes tras arrastrar complicaciones de salud. Durante su gran trayectoria vendió más de 160 millones de discos y deja un legado imborrable en la cultura popular.