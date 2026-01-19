Dolly Parton cumple 80 años: una vida entre la música, la empatía y la libertad
Figura indiscutida de la cultura popular mundial, Dolly Parton celebra sus 80 años como un símbolo de talento, superación y generosidad. Desde las montañas de Tennessee al estrellato global, su legado rompe fronteras musicales, sociales y emocionales.
Nacida el 19 de enero de 1946 en el seno de una familia humilde del sur de los Estados Unidos, Dolly Parton creció rodeada de música y dificultades. Su talento precoz la llevó a componer desde niña, y a los 21 ya lanzaba su primer álbum profesional. Fue el inicio de una carrera imparable que la llevaría a grabar más de 50 discos y escribir más de 3.000 canciones.
Dueña de una voz inconfundible y una imagen tan desbordante como entrañable, supo posicionarse como una de las artistas más queridas y respetadas del mundo. Pero Parton nunca fue solo “la reina del country”: fue puente entre el folk rural y el pop masivo, entre el glamour y la sencillez.
Una vida entre la música, la empatía y la libertad. Crédito: Reuters.
Éxitos que se volvieron himnos
Dolly Parton compuso temas que trascendieron décadas y estilos. “Jolene”, “9 to 5” y la balada “I Will Always Love You” —popularizada mundialmente por Whitney Houston— son apenas algunos de los himnos que la posicionaron como una narradora sensible y poderosa.
A lo largo de su carrera, acumuló 11 premios Grammy, decenas de reconocimientos y una nominación al Salón de la Fama del Rock and Roll, algo inusual para una artista country. Pero más allá de los galardones, Dolly ha cosechado algo más profundo: el amor intergeneracional de millones de personas.
Lejos de limitarse al mundo de la música, Dolly Parton también brilló en el cine (9 to 5, Magnolias de acero), incursionó en el mundo empresarial con su propio parque temático (Dollywood) y se convirtió en una de las figuras más influyentes en causas sociales.
Con una combinación única de humor, empatía y compromiso, creó en 1995 la Imagination Library, una fundación que ya distribuyó más de 200 millones de libros infantiles en todo el mundo. En plena pandemia, donó un millón de dólares para la investigación de una vacuna contra el COVID-19.
Una joven Dolly Parton.
80 años, y una historia que sigue
Este 2026, Tennessee la celebra con un homenaje oficial: el Día de Dolly Parton, una muestra más del impacto que ha tenido en su tierra natal y en el mundo entero. Mientras tanto, ella prepara un musical autobiográfico en Broadway y continúa trabajando en proyectos musicales y literarios.
A pesar de haber perdido recientemente a su esposo y de enfrentar problemas de salud, Dolly Parton mantiene viva su energía creativa. Su mensaje de autenticidad, independencia y resiliencia sigue inspirando a nuevas generaciones de artistas y soñadores.
Dolly Parton no solo representa una era de la música: representa una forma de vivir la vida con coraje, ternura y libertad. A los 80 años, celebra mucho más que un cumpleaños. Celebra una vida entregada al arte, al otro, y a la convicción de que la verdadera belleza está en ser fiel a uno mismo.