De Tennessee al mundo

Dolly Parton cumple 80 años: una vida entre la música, la empatía y la libertad

Figura indiscutida de la cultura popular mundial, Dolly Parton celebra sus 80 años como un símbolo de talento, superación y generosidad. Desde las montañas de Tennessee al estrellato global, su legado rompe fronteras musicales, sociales y emocionales.