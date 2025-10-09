"Todavía no estoy lista": dieron por muerta a Dolly Parton, pero ella misma lo desmintió

Dolly Parton publicó un video en el que le dice a sus fans "No me estoy muriendo", un día después de que su hermana pidiera al público que orara por ella, lo que generó preocupaciones sobre la salud de la estrella del country estadounidense.
Dolly Parton publicó un video en el que le dice a sus fans "No me estoy muriendo", un día después de que su hermana pidiera al público que orara por ella, lo que generó preocupaciones sobre la salud de la estrella del country estadounidense.
"Sé que últimamente todos piensan que estoy más enferma de lo que estoy. ¿Te parece que estoy enferma? Estoy trabajando duro", dijo la artista en un video publicado en Instagram el miércoles, que grabó mientras grababa anuncios para el Grand Ole Opry de Nashville.
El video apareció después de que su hermana se disculpara por asustar a los fanáticos en su publicación inicial de Facebook sobre la salud de Parton.
Parton, de 79 años, se vio recientemente obligada a retirarse de un evento de Dollywood después de que le diagnosticaran un cálculo renal.
En su video, Parton agradeció a sus fans por sus oraciones y explicó que "no me cuidé" después de que su esposo murió a principios de este año.
"Así que dejé pasar muchas cosas que debería haber estado haciendo", dijo. "En fin, cuando me decidí, los médicos me dijeron: 'Tenemos que ocuparnos de esto' y 'Tenemos que ocuparnos de aquello'. Nada grave, pero sí tuve que cancelar algunas cosas".
Parton también se rió de una foto de IA que había visto, que muestra a su compañera estrella del country Reba McEntire en su lecho de muerte.
"Ambas parecíamos necesitar ser enterradas", se rió.
"Hay muchos rumores circulando y pensé que si lo escuchaban de mí, sabrían que estoy bien", dijo.
Terminó asegurándoles a sus fans: "Todavía no estoy lista para morir. No creo que Dios haya terminado conmigo y yo no he terminado de trabajar".
Esto viene después de que su hermana Freida Parton publicara que "no se ha sentido muy bien" y pidiera a sus fans sus oraciones.
Pero en una segunda publicación en Facebook, aclaró: "Quiero aclarar algo. No quise asustar a nadie ni que pareciera tan serio al pedir oraciones por Dolly.
"Se encontraba un poco indispuesta, y simplemente pedí oraciones porque creo firmemente en el poder de la oración. Era como una hermana pequeña pidiendo oraciones por su hermana mayor".
En la publicación anterior, su hermana dijo que había estado "toda la noche orando por mi hermana", quien, dijo, "no se ha sentido muy bien últimamente".
Sin embargo, Freida Parton terminó su mensaje con una nota optimista.
"Es fuerte, la queremos, y con todas las oraciones que se elevan por ella, sé en mi corazón que estará bien", escribió. "¡Que Dios te acompañe, mi hermanita Dolly! ¡Todos te queremos!"
Parton tenía previsto realizar seis espectáculos en el Coliseo del Caesars Palace de Las Vegas en diciembre.
Pero pospuso los conciertos hasta septiembre del próximo año , diciéndoles a sus fans que necesita "algunos procedimientos" para lidiar con los actuales "problemas de salud".
Los cálculos renales son una enfermedad común, que afecta a más de 1 de cada 10 personas, según el NHS . Los cálculos renales más grandes pueden causar dolor considerable y, si no se tratan, provocar infecciones y otros problemas.
La artista es mejor conocida por una serie de éxitos que fusionan la música country con "Coat of Many Colors", "I Will Always Love You", "9 To 5" y "Jolene".
Su visita a Las Vegas habría sido su primera al Strip desde la década de 1990, cuando actuó junto a su compañero de dueto en Islands In The Stream, Kenny Rogers.
