Santa Fe

Cuarto robo en diez días: destrozaron un jardín de infantes en barrio Santa Rosa de Lima

El Jardín de Infantes Nº 173 Padre Luis Quiroga volvió a ser blanco de delincuentes y ya suma cuatro hechos de inseguridad en apenas diez días. Esta vez rompieron vidrios, arrancaron marcos, dañaron baldosas y desagües y dejaron un patio cubierto de elementos peligrosos para los chicos. Las familias reclaman respuestas y advierten que la situación ya genera temor entre la comunidad educativa.