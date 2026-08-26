En la mañana de este miércoles, en los Tribunales de Reconquista, se realizó la audiencia imputativa contra N. M. M., de 24 años, en el marco de la investigación iniciada tras el hallazgo de una bebé en un terreno del barrio Nueva Fe, el pasado 12 de agosto.
Reconquista: imputaron a la mujer que dio a luz a una beba y la abandonó en un terreno baldío
El hecho ocurrió el pasado 12 de agosto. La mujer seguirá en libertad con restricciones. Aunque deberá cumplir una serie de medidas destinadas a garantizar su sujeción al proceso.
La audiencia comenzó a las 8 de la mañana y la acusación estuvo a cargo de la fiscal Dra. Dra. Luciana Chiavarini, quien atribuyó a la mujer el delito de abandono de persona incapaz, agravado por el vínculo y por el resultado de muerte, en calidad de autora.
Qué sostiene la acusación
Al explicar concretamente el hecho imputado, la Dra. Luciana Chiavarini señaló: “El 12 de agosto, luego de haber dado a luz en el baño de su domicilio a una bebé que nació con vida, la trasladó a un lote y la dejó ahí en total desamparo”. La fiscal agregó que, según la investigación, que la mujer “omitió dar aviso tanto a familiares como al servicio de emergencia a los fines de posibilitar algún auxilio”.
La bebé permaneció en el terreno hasta que fue encontrada durante las primeras horas de la tarde.Una de las primeras medidas ordenadas por la Fiscalía fue la realización de la autopsia. El procedimiento se llevó a cabo el 13 de agosto, al día siguiente del hecho.
Autopsia
“El médico forense realizó la autopsia del cuerpo y determinó que había nacido con vida, que permaneció un tiempo con vida y luego se produce el fallecimiento”, explicó la Dra. Luciana Chiavarini.
Sin embargo, la fiscal aclaró que todavía no se pudo determinar cuánto tiempo permaneció con vida la bebé. “Todavía no se determinó exactamente cuánto tiempo fue el que estuvo con vida. Eso se va a determinar con posterioridad, luego de pericias que restan realizar”, precisó.
Libertad con restricciones
La Justicia acordó que la mujer continúe en libertad, aunque deberá cumplir una serie de medidas destinadas a garantizar su sujeción al proceso. “La calificación legal es abandono de persona incapaz, agravado por el vínculo y por el resultado de muerte, en calidad de autora”, aseveró la fiscal.
La Dra. Luciana Chiavarini indicó que, junto con la Defensa Pública y en el marco de los artículos 13 y 219 del Código Procesal Penal, se establecieron distintas condiciones para mantener la libertad de la imputada. “Entre ellas, la de fijar un domicilio, la de que asuma una guardadora. En este caso se ofreció a la abuela de la acusada”, detalló.
Otra de las condiciones será que la joven continúe con el tratamiento psicológico recomendado por el área de Salud Mental del Hospital Regional Reconquista. “Ella estuvo internada una semana, más o menos, desde el hecho hasta el viernes 21 que se le dio el alta y se le dio el alta con la condición de que continúe con un tratamiento psicológico”, mencionó la fiscal de la causa Además, deberá presentarse periódicamente ante la autoridad policial.
«También el hecho de presentarse quincenalmente ante la comisaría del domicilio, a los fines de asegurar también su sujeción al proceso”, agregó a su detalle la representante del MPA.
Vulnerabilidad
La investigación también contó con la intervención de distintas áreas estatales, entre ellas Género y Diversidad y Desarrollo Humano. La fiscal de Reconquista explicó que antes de tomar la decisión de imputar a la joven de 24 años se realizaron numerosas medidas investigativas. “Es un caso en el que hemos realizado muchas medidas investigativas antes de tomar la decisión de imputar este delito con esta calificación legal”, sostuvo.
En ese marco, la Fiscalía solicitó la intervención del área de Género y Diversidad “a los fines de abordar la situación de vulnerabilidad de esta mujer”. También destacó la colaboración del área de Desarrollo Humano, que intervino en cuestiones relacionadas con el resguardo del cuerpo de la bebé.
La investigación continuará con las pericias pendientes, especialmente aquellas que permitan determinar con mayor precisión cuánto tiempo permaneció con vida la niña y profundizar las circunstancias en las que se produjo su fallecimiento.