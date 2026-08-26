Un hombre identificado por sus iniciales JAV quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación por distintos delitos cometidos en un contexto de violencia de género en Hughes, departamento General López.
Prisión preventiva para un hombre acusado de atacar a su expareja en Hughes
La medida fue resuelta en Melincué a pedido de la fiscal Susana Pepino. La víctima cursa un embarazo avanzado y uno de sus hijos presenció los episodios atribuidos al acusado.
La medida cautelar fue dispuesta por la jueza Silvina Marinucci, durante una audiencia realizada en los tribunales de Melincué, a partir del pedido formulado por la fiscal Susana Pepino, quien está al frente de la investigación.
Según explicó la representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA), la magistrada rechazó las medidas alternativas propuestas por la Defensa y consideró, entre otros aspectos, que todavía resta producir evidencia y que el imputado registra antecedentes penales por hechos similares.
Pepino también remarcó la situación de especial vulnerabilidad de la mujer, quien atraviesa la última etapa de un embarazo, y señaló que un hijo que tiene en común con el acusado habría presenciado los episodios investigados.
Dos episodios de violencia
El primero de los hechos atribuidos al hombre ocurrió el 25 de febrero, alrededor de las 23, cuando, de acuerdo con la Fiscalía, agredió físicamente a su expareja dentro de una vivienda en la que también se encontraba el hijo de ambos.
El segundo episodio se produjo el jueves 13 de agosto, cerca de las 20. La acusación sostiene que, luego de una discusión, el investigado golpeó a la mujer en el rostro, nuevamente delante del niño y pese a conocer que ella cursaba un embarazo avanzado.
Además, el hombre tenía vigente una restricción de acercamiento, medida que habría incumplido.
Después de la agresión, la mujer y su hijo se retiraron del domicilio y regresaron pasadas las 22 acompañados por una asistente social que conocía los antecedentes de violencia.
Según relató Pepino, al ingresar nuevamente a la vivienda la víctima fue sorprendida por el imputado, quien la habría intimidado con un palo que tenía un cuchillo atado en uno de sus extremos y también la habría amenazado verbalmente.
Ante la situación, la profesional pidió intervención policial. Cuando arribó un patrullero, el acusado habría arrojado el elemento hacia el móvil y comenzó a correr con la intención de escapar.
La Fiscalía dispuso inmediatamente su detención y el hombre fue finalmente localizado en la misma vivienda. Para ese momento, la mujer y su hijo ya se habían refugiado en otro lugar.
Los delitos atribuidos
El imputado es investigado como presunto autor de lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, amenazas calificadas por el uso de arma, resistencia a la autoridad y desobediencia.
La investigación continuará mientras el acusado permanece privado de su libertad de manera preventiva.