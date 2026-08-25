Un operativo desarrollado durante las primeras horas de este martes derivó en la detención de dos integrantes de la Policía de Santa Fe que ocupaban cargos jerárquicos dentro de la estructura de Microtráfico en Venado Tuerto.
Venado Tuerto: detuvieron al jefe y subjefe de Microtráfico de la Policía de Santa Fe
El procedimiento fue realizado durante la madrugada por la Agencia de Control Policial y quedó bajo investigación judicial, mientras se aguardan precisiones oficiales sobre los motivos.
Los procedimientos fueron realizados por personal de la Agencia de Control Policial, el organismo provincial encargado de investigar posibles irregularidades vinculadas con integrantes de la fuerza de seguridad.
Según pudo confirmar este medio a partir de fuentes judiciales, los detenidos son Danilo Grossi y Brian Duclo, quienes se desempeñaban como jefe y subjefe, respectivamente, de la división Microtráfico de la Policía de Santa Fe en la ciudad.
Hasta el momento no se difundieron oficialmente detalles sobre los motivos de las detenciones ni sobre los hechos que forman parte de la investigación judicial. Tampoco se informaron los delitos que podrían atribuirse a los funcionarios policiales.
Durante la mañana comenzó a circular la posibilidad de que las autoridades realizaran una conferencia de prensa para brindar precisiones sobre el procedimiento, prevista tentativamente para el mediodía de este martes o las primeras horas de la tarde. Hasta tanto exista una comunicación oficial, se mantienen bajo reserva los detalles de la causa.
La situación generó fuerte repercusión en Venado Tuerto, debido a que los efectivos detenidos se encontraban al frente de un área policial vinculada con investigaciones por comercialización de estupefacientes a pequeña escala.
La Agencia de Control Policial continúa con las actuaciones correspondientes mientras se aguarda información oficial que permita conocer el alcance de la investigación y los pasos procesales que seguirán en las próximas horas.