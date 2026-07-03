Gracias a la Ley de Microtráfico

Provincia y municipio destruyeron más de 40 mil dosis de droga secuestradas en allanamientos en Venado Tuerto

La quema se realizó en el crematorio del Cementerio Municipal. Contó con la presencia del ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, el intendente Leonel Chiarella, el Fiscal regional Mauricio Clavero, entre otras autoridades.