Seguridad

Comenzó la construcción del nuevo Comando Radioeléctrico de Villa Constitución

Ya comenzaron los primeros trabajos para la construcción del nuevo edificio del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional VI en Villa Constitución. El proyecto contempla una sede moderna y funcional, diseñada para mejorar las condiciones operativas y de trabajo del personal policial y optimizar la respuesta ante emergencias en la ciudad y la región.