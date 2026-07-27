La construcción de la nueva sede del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional VI ya está en marcha en Villa Constitución. La obra representa una mejora en la infraestructura destinada a la seguridad pública y permitirá contar con un edificio diseñado específicamente para responder a las necesidades operativas de la fuerza policial.
Comenzó la construcción del nuevo Comando Radioeléctrico de Villa Constitución
Ya comenzaron los primeros trabajos para la construcción del nuevo edificio del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional VI en Villa Constitución. El proyecto contempla una sede moderna y funcional, diseñada para mejorar las condiciones operativas y de trabajo del personal policial y optimizar la respuesta ante emergencias en la ciudad y la región.
Los trabajos se desarrollan en un predio ubicado sobre calle Doctor Silvestre Begnis, entre Musto y Lassaga, en las inmediaciones del Parque Empresarial Constitución (PEC).
El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, indicó que la nueva sede reemplazará las actuales instalaciones y ofrecerá espacios adecuados para el funcionamiento del Comando Radioeléctrico, con mejores condiciones para el personal y una organización acorde a las demandas actuales del servicio.
Por su parte, el senador departamental Germán Giacomino señaló que la obra permitirá fortalecer la infraestructura destinada a la seguridad y mejorar la capacidad operativa de la Policía en Villa Constitución y su zona de influencia.
Iniciaron las primeras tareas en el predio
Tras la firma del contrato de obra, la empresa ICA SRL comenzó las tareas preliminares con el replanteo general del terreno, paso necesario para definir la implantación del edificio y la distribución de los distintos sectores que integrarán el complejo.
Actualmente también se ejecutan los trabajos de fundación, junto con el armado de columnas y vigas estructurales, que conformarán la base de la futura construcción.
Una sede diseñada para la actividad operativa
El proyecto prevé un edificio especialmente diseñado para el funcionamiento del Comando Radioeléctrico.
La nueva infraestructura contará con áreas para guardias, oficinas administrativas, dependencias operativas, espacios de capacitación, vestuarios, sanitarios, depósitos, sectores de apoyo para el personal y cocheras destinadas al resguardo de los móviles policiales.
La distribución de los ambientes fue planificada para favorecer una mayor eficiencia operativa y brindar mejores condiciones de trabajo al personal, permitiendo una respuesta más ágil ante las distintas situaciones que se presentan en Villa Constitución y la región.
Se suma a otras obras de infraestructura en la ciudad
La construcción del nuevo Comando Radioeléctrico forma parte del conjunto de obras públicas que actualmente se desarrollan en Villa Constitución.
Entre ellas se encuentran el nuevo edificio del Jardín de Infantes del barrio San Cayetano, la ampliación del Hospital "Juan E. Milich" y la construcción de la nueva sede del Instituto Superior de Profesorado N.º 3 "Eduardo Lafferriere".