La obra de reacondicionamiento del Arroyo Frías, en el departamento Rosario, transita su etapa final y ya registra un 90 % de ejecución.
Avanza la obra hídrica del Arroyo Frías para reducir el riesgo de anegamientos en el sur santafesino
El reacondicionamiento del Arroyo Frías alcanzó el 90 % de avance y se encuentra en su etapa final. La intervención comprende la recuperación de 32 kilómetros del cauce, la construcción y adecuación de alcantarillas y una serie de obras complementarias destinadas a mejorar el drenaje de los excedentes hídricos y reducir el riesgo de anegamientos en localidades del sur de la provincia.
El proyecto permitirá recuperar la capacidad hidráulica de la cuenca mediante la intervención de 32 kilómetros del canal principal y la construcción y adecuación de alcantarillas, beneficiando a localidades como Alvear, Pueblo Esther, Villa Amelia y Coronel Domínguez.
Según informó el Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe, los trabajos apuntan a optimizar el drenaje de los excedentes hídricos y disminuir el riesgo de anegamientos en una región que históricamente sufrió inconvenientes durante períodos de lluvias intensas.
Una intervención sobre 32 kilómetros de la cuenca
La cuenca del Arroyo Frías abarca unas 23.000 hectáreas y desemboca en el río Paraná entre Pueblo Esther y Alvear. Se trata de una zona de intensa actividad agropecuaria y con importante circulación vial, donde los desbordes del arroyo provocaron complicaciones en distintos episodios climáticos.
La obra comprende la limpieza, readecuación y reacondicionamiento de 32 kilómetros del canal principal, además de intervenciones sobre un canal secundario. Estas tareas permitirán recuperar la capacidad de conducción del sistema y favorecer un escurrimiento más eficiente de las aguas provenientes tanto de sectores rurales como urbanos.
Avanzan las últimas alcantarillas del proyecto
Uno de los componentes centrales de la obra es la ejecución de 21 alcantarillas distribuidas en distintos puntos de la cuenca. Hasta el momento se completaron 19 intervenciones, que incluyen la construcción de 10 nuevas estructuras y el reacondicionamiento de otras 11.
Actualmente, los trabajos se concentran en la construcción de una nueva alcantarilla sobre la Ruta Provincial N.º 22s, en el acceso a Coronel Domínguez, mientras que resta ejecutar la intervención prevista en el cruce ferroviario.
En paralelo, la Secretaría de Recursos Hídricos llevó adelante una alcantarilla complementaria sobre la misma ruta y avanza en Villa Amelia con la adecuación de los cabezales de ocho alcantarillas ubicadas sobre el canal interceptor, con el objetivo de optimizar el funcionamiento integral del sistema.
Una obra para fortalecer el sistema de drenaje regional
La intervención representa una inversión cercana a los 6.000 millones de pesos y beneficiará tanto a las localidades de la zona como al sector productivo, al mejorar la capacidad de escurrimiento de la cuenca.
Con un avance del 90 %, la obra ingresa en su tramo final y busca brindar una respuesta de largo plazo a una problemática histórica vinculada al manejo de los excedentes hídricos en el sur santafesino, fortaleciendo la infraestructura de drenaje y reduciendo la vulnerabilidad frente a eventos de lluvias intensas.