Con un 90 % de ejecución

Avanza la obra hídrica del Arroyo Frías para reducir el riesgo de anegamientos en el sur santafesino

El reacondicionamiento del Arroyo Frías alcanzó el 90 % de avance y se encuentra en su etapa final. La intervención comprende la recuperación de 32 kilómetros del cauce, la construcción y adecuación de alcantarillas y una serie de obras complementarias destinadas a mejorar el drenaje de los excedentes hídricos y reducir el riesgo de anegamientos en localidades del sur de la provincia.