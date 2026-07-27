Ingresa en la recta final

Coronda: el futuro gimnasio del CEF N.º 22 comienza a mostrar su forma definitiva

La construcción del gimnasio cubierto del Centro de Educación Física N.º 22 de Coronda alcanzó un 80 % de avance. Paralelamente, se ejecutan obras de pavimentación y mejorado de los accesos al predio, una intervención que busca optimizar la conectividad y preparar el complejo para su futura puesta en funcionamiento.