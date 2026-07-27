La construcción del nuevo gimnasio cubierto del Centro de Educación Física (CEF) N.º 22 de Coronda avanza hacia su etapa final y ya presenta un 80 % de ejecución. Se trata de una obra de gran importancia para la comunidad educativa y deportiva del departamento San Jerónimo, que permitirá contar con un espacio moderno para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y educativas.
Coronda: el futuro gimnasio del CEF N.º 22 comienza a mostrar su forma definitiva
La construcción del gimnasio cubierto del Centro de Educación Física N.º 22 de Coronda alcanzó un 80 % de avance. Paralelamente, se ejecutan obras de pavimentación y mejorado de los accesos al predio, una intervención que busca optimizar la conectividad y preparar el complejo para su futura puesta en funcionamiento.
En paralelo con la edificación del gimnasio, el Gobierno de Santa Fe también lleva adelante trabajos de pavimentación y mejorado de los accesos al predio. Actualmente se realizan tareas de hormigonado sobre las calles Alberdi y Juan de Garay, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y facilitar el ingreso de estudiantes, docentes, instituciones deportivas y vecinos.
La obra ingresa en su tramo final
Desde el Ministerio de Obras Públicas informaron que la estructura principal del edificio ya presenta importantes avances. Durante las últimas semanas se completó el hormigonado de la nave central, se avanzó con el cierre de la cubierta y comenzó la colocación de las aberturas, lo que permitirá iniciar próximamente las tareas de terminación interior.
Al mismo tiempo, continúan las obras en los sectores complementarios del complejo, donde se construyen vestuarios, sanitarios, áreas de servicios y otros espacios destinados al funcionamiento diario del establecimiento.
Con la estructura prácticamente concluida, el proyecto comienza a mostrar las dimensiones de un gimnasio que dará respuesta a una demanda histórica de la comunidad de Coronda.
Un edificio preparado para múltiples disciplinas deportivas
El nuevo gimnasio fue diseñado con una nave central de techo a dos aguas, pensada para albergar competencias y actividades de futsal, básquet y vóley en medidas reglamentarias.
Además, el espacio permitirá desarrollar simultáneamente hasta tres canchas transversales para actividades escolares y de formación física, ampliando las posibilidades de uso tanto para el CEF como para otras instituciones de la ciudad.
El proyecto también contempla la construcción de oficinas administrativas, depósitos, tribunas, vestuarios y sanitarios, brindando infraestructura adecuada para el funcionamiento cotidiano del establecimiento.
Mejoras en los accesos y el entorno del predio
La intervención incluye además una puesta en valor integral del entorno del gimnasio. Entre las obras previstas se encuentran nuevas circulaciones peatonales, iluminación general y ornamental, trabajos de forestación y parquización, además de la instalación de bancos, cestos de residuos y sendas podotáctiles para mejorar la accesibilidad.
Con estas intervenciones, el futuro complejo deportivo no solo contará con instalaciones modernas para la práctica deportiva, sino también con un entorno preparado para recibir a la comunidad en condiciones de mayor seguridad, comodidad y accesibilidad.