Un tiroteo ocurrido este domingo durante el festival Bite of Seattle, en el estado de Washington, dejó un saldo de tres personas fallecidas y cuatro heridas. El ataque se produjo mientras miles de asistentes disfrutaban de la tradicional feria gastronómica y musical que se desarrolla cada año en el predio del Seattle Center.
Tiroteo en un festival gastronómico de Seattle terminó con tres muertos
El ataque ocurrió mientras miles de personas recorrían el predio del Seattle Center en el estado de Washington. La Policía detuvo a dos sospechosos y continúa investigando las causas del hecho.
El ataque desató el pánico
Los disparos comenzaron alrededor de las 18:00, cuando una gran cantidad de personas recorría los distintos puestos del evento. La situación generó escenas de desesperación y muchos asistentes buscaron refugio en edificios cercanos, entre ellos el Museo Infantil.
Tras el episodio, fuerzas de seguridad y equipos de emergencias desplegaron un amplio operativo para evacuar el predio y asistir a las víctimas.
Dos detenidos
La Policía de Seattle informó que dos personas fueron detenidas por su presunta vinculación con el ataque.
Sin embargo, los investigadores continúan trabajando para determinar qué motivó la balacera y cuál habría sido el grado de participación de los sospechosos arrestados.
Un menor entre los heridos
Las cuatro personas alcanzadas por los disparos fueron trasladadas al Centro Médico Harborview para recibir atención especializada.
Según el primer parte médico, una mujer de 56 años permanece en estado crítico. En tanto, un niño de 2 años, un joven de 23 y una mujer de 39 se encuentran estables, mientras que otra víctima, de 40 años, sufrió heridas leves.
Hasta el momento, las autoridades del estado de Washington no difundieron las identidades ni las nacionalidades de las tres personas fallecidas.
Cuatro décadas de historia
El Bite of Seattle se celebra desde 1982 y es considerado uno de los eventos más importantes del verano en la ciudad. A lo largo de sus tres jornadas suele reunir a unas 350.000 personas, atraídas por su propuesta gastronómica, musical y recreativa.