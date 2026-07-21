El sospechoso acusado de matar a seis personas en Stade en un tiroteo el mes pasado ha aparecido muerto mientras se encontraba en prisión preventiva, según informó este martes (21.07.2026) el Ministerio de Justicia de Baja Sajonia, en el norte de Alemania.
El sospechoso por el tiroteo mortal de Stade apareció muerto en su celda
Las autoridades parten de la base de que se trata de un suicidio. El hombre, de 45 años y con antecedentes, habría matado a seis empleados de los servicios de menores en una disputa por la custodia de una de sus hijas.
La Fiscalía sigue trabajando para esclarecer la secuencia de los hechos, según declaró una portavoz. También prosiguen las investigaciones contra la pareja del presunto autor de los disparos y contra la conductor del vehículo utilizado para la huida.
Un miembro del personal del centro penitenciario de Bremervörde, en Baja Sajonia, encontró al hombre muerto en su celda de aislamiento a primera hora de la mañana. Un médico de urgencias confirmó que la muerte se produjo por estrangulamiento.
La investigación por asesinato contra el hombre será archivada, ya que en Alemania no se pueden seguir procedimientos judiciales contra una persona fallecida.
"Según informaciones preliminares se trata de un suicidio. No hay actualmente indicios de una implicación de terceros", destacó el Ministerio en su comunicado.
La noticia ha provocado fuertes críticas a las autoridades regionales, por el hecho de que no se tomaran medidas para evitar un posible suicidio del presunto asesino, que estaba considerado inestable y que según los medios ya había intentado quitarse la vida en el momento de su detención.
Un hombre con antecedentes buscado en Turquía
El hombre, de 45 años y de origen turco, acudió el pasado 29 de junio a una cita en un centro de acogida de menores en la localidad de Stade para hablar sobre la custodia de su hija de tres meses, que le había sido retirada por la sospecha de que la había zarandeado, provocándole una hemorragia cerebral.
Una vez allí, se cree que abrió fuego con un arma obtenida de forma irregular y causó la muerte de cuatro mujeres y dos hombres, empleados de los servicios sociales y del propio centro de acogida y que después se intentó dar a la fuga en un vehículo conducido por una mujer vinculada a su familia.
El caso conmocionó al país y desató un aluvión de críticas a la desprotección que supuestamente viven los trabajadores de los servicios sociales en Alemania.
Antecedentes
El difunto contaba con antecedentes policiales por amenazas y según los medios alemanes había protagonizado con anterioridad diversos incidentes violentos. Además, se hallaba en busca y captura en Turquía, donde había sido investigado por la sospecha de haber abusado sexualmente de otra de sus hijas.
"El hecho de que el acusado haya aparecido muerto en su celda priva también a los familiares de la oportunidad de ver cómo el crimen se aborda plenamente a través de un proceso penal", protestó Carina Hermann, portavoz parlamentaria del grupo de la CDU en Baja Sajonia.