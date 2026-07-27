La localidad de Correa, en el departamento Iriondo, ejecuta un plan de obras de infraestructura que comprende tres intervenciones simultáneas orientadas a mejorar la conectividad urbana, reforzar la seguridad vial y renovar uno de los principales espacios recreativos del pueblo.
Correa: ejecutan un plan de obras para mejorar la circulación y los espacios comunitarios
La localidad de Correa lleva adelante tres importantes obras de infraestructura que incluyen la pavimentación de calles, la reconstrucción de un paso ferroviario y la puesta en valor del espacio recreativo "El Fortín". Los trabajos demandan una inversión superior a los 173 millones de pesos y buscan mejorar la conectividad, la seguridad vial y los espacios de encuentro para la comunidad.
El programa incluye la pavimentación de calles estratégicas, la reconstrucción de un paso a nivel ferroviario y la puesta en valor del predio recreativo "El Fortín", con una inversión provincial que supera los 173 millones de pesos.
El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, señaló que las obras buscan dar respuesta a necesidades concretas de la localidad, mejorando la circulación, el drenaje urbano y los espacios de uso comunitario.
Por su parte, el presidente comunal de Correa, Nahuel Cejas, destacó el trabajo conjunto entre la Provincia y la Comuna, que participa en la ejecución de las obras mediante la utilización de personal, maquinaria y recursos propios.
Mejoras para la circulación y el tránsito
Uno de los principales frentes de trabajo corresponde a la pavimentación con hormigón de las calles Hernández, Laprida y Lisandro de la Torre, arterias que conectan distintos sectores de la localidad y vinculan el área urbana con la Ruta Nacional 9.
De acuerdo con las autoridades, estas intervenciones contribuirán a mejorar la circulación vehicular durante todo el año y favorecerán el escurrimiento del agua de lluvia.
En paralelo, avanza la demolición y reconstrucción del paso a nivel ferroviario ubicado sobre calle Yrigoyen, una obra destinada a optimizar las condiciones de circulación y seguridad en uno de los cruces más utilizados de la localidad.
Un renovado espacio para la recreación
El proyecto también contempla la remodelación integral del predio recreativo "El Fortín", un espacio utilizado por instituciones y vecinos para actividades deportivas y recreativas.
Las tareas incluyen la construcción de veredas perimetrales, nuevos sanitarios, forestación, incorporación de mobiliario urbano —como mesas y bancos— y la instalación de fogoneros destinados a las actividades comunitarias. Además, se mejorará la infraestructura para la práctica de deportes como fútbol y bochas.
La renovación busca brindar un espacio más seguro, accesible y confortable para niños, jóvenes, adultos y personas mayores que utilizan habitualmente el predio.
Nuevas obras proyectadas para la localidad
Finalizadas las intervenciones actualmente en ejecución, está prevista una segunda etapa de obras para Correa.
Entre los proyectos anunciados figuran la pavimentación de la calle Yrigoyen entre Roca y Andino, la ampliación de la red cloacal, la construcción de dos garitas para el transporte público sobre la Ruta Nacional 9 y la instalación de un nuevo sistema de alumbrado público con 30 columnas y luminarias LED sobre las calles Padre Ignacio Cañavera, Juan Dodorico y Juan Bautista Alberdi.
Con estas intervenciones, la localidad continúa fortaleciendo su infraestructura urbana mediante obras orientadas a mejorar la movilidad, los servicios y los espacios públicos para sus aproximadamente 6.500 habitantes.