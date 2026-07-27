Beneficiarán a unos 6.500 vecinos

Correa: ejecutan un plan de obras para mejorar la circulación y los espacios comunitarios

La localidad de Correa lleva adelante tres importantes obras de infraestructura que incluyen la pavimentación de calles, la reconstrucción de un paso ferroviario y la puesta en valor del espacio recreativo "El Fortín". Los trabajos demandan una inversión superior a los 173 millones de pesos y buscan mejorar la conectividad, la seguridad vial y los espacios de encuentro para la comunidad.