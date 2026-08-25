Violencia institucional en Santa Fe

Imputaron a una médica por su actuación antes de una muerte bajo custodia policial

La profesional fue acusada de homicidio culposo por la atención brindada en el trasladado a la Comisaría 1ra y luego a la 8va, donde falleció Mauro González. La querella cuestiona que no haya dispuesto su derivación a un centro de salud y que haya consignado solo parte de las lesiones que presentaba. La semana próxima habrá dos audiencias en tribunales por el caso.