Un total de 23 personas fueron vinculadas formalmente a una causa penal que investiga el accionar de una asociación ilícita dedicada al comercio de estupefacientes y a cometer delitos violentos en la ciudad de Rafaela.
Acusan a 22 personas por integrar una banda dedicada al microtráfico en Rafaela
La organización criminal también estaría vinculada con hechos de extrema violencia. Los sospechosos fueron imputados este miércoles en los tribunales del departamento santafesino Castellanos.
En una audiencia celebrada este mediodía en los tribunales de esa ciudad ante el juez Nicolás Stegmayer, la Fiscalía imputó a 22 de los involucrados —15 hombres y 8 mujeres de entre 18 y 74 años—, mientras que otros dos sospechosos permanecen prófugos con orden de captura.
Las atribuciones delictivas estuvieron a cargo del Fiscal Jefe de la Unidad Fiscal Especializada (UFE) en Microtráfico, Franco Carbone, junto a las fiscales de la Fiscalía Regional 5, Fabiana Bertero y María Cecilia Doro. La investigación se encuadra en los Objetivos Priorizados del Plan de Persecución Penal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), liderado regionalmente por el fiscal Carlos Vottero.
Dominio territorial
Según precisaron los fiscales, la red criminal operaba al menos desde marzo de 2025 y buscaba imponer su control en diversos barrios de la ciudad mediante el tráfico de drogas al menudeo y el uso intensivo de armas de fuego.
La causa unifica 17 legajos penales conexos que abordan delitos como portación y tenencia de armas de fuego, extorsiones, secuestro coactivo, abusos de armas, balaceras y usurpaciones.
La desarticulación de la banda se consolidó tras 17 allanamientos realizados en 12 barrios rafaelinos, donde se incautó material estupefaciente y armamento. Al momento de las irrupciones, 14 de los acusados ya se encontraban privados de la libertad por causas previas.
Roles y jerarquías
Se imputó a un hombre de iniciales E.M.C.L. como jefe de la asociación ilícita. Se lo señala por coordinar la venta de droga en los búnkeres bajo su control, recaudar las ganancias y participar en el brazo armado del grupo. Afronta cargos por microtráfico agravado, portación indebida y abuso de armas.
A un sujeto identificado como F.C. se le endilgó el rol de organizador, además de imputaciones por microtráfico agravado, portación indebida de arma de guerra, abuso de armas y daños.
Los restantes investigados fueron imputados como integrantes de la red, encargados de ejecutar tareas de comercialización, amedrentamiento y violencia armada.
La Oficina de Gestión Judicial definirá en los próximos días la fecha y hora para la audiencia de medidas cautelares, donde el MPA solicitará la prisión preventiva de los imputados.