El Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe continúa fortaleciendo la red de atención en salud mental con la puesta en funcionamiento de un nuevo Centro de Salud Mental Comunitaria en Rafaela.
Nuevo centro de salud mental comunitario de Rafaela: “Es una de las políticas más importantes del Ministerio de Salud”
La ministra de Salud de Santa Fe valoró la puesta en funcionamiento del espacio y remarcó el trabajo del equipo local. Victoria Mancini, directora provincial de Salud Mental, destacó el abordaje comunitario para acompañar situaciones complejas.
El espacio, que ya se encuentra en funcionamiento y está ubicado en el Anexo del Hospital Regional Dr. Jaime Ferré, funciona de 8 a 14 y ofrece un abordaje ambulatorio e interdisciplinario para personas que requieren mayor intensidad y continuidad de cuidados en salud mental, articulado con la red de salud y orientado a sostener los procesos de atención en el territorio.
Bajo este concepto, la ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, visitó el nuevo Centro de Salud Mental Comunitario de Rafaela y destacó la puesta en marcha de un espacio que permite reutilizar parte de la estructura del antiguo hospital y brindar nuevas herramientas de acompañamiento a personas con padecimientos de salud mental.
La funcionaria provincial recordó que desde el año pasado se comenzó a trabajar en el desafío de darle una nueva utilidad a los espacios que quedaron en desuso tras la inauguración del nuevo hospital.
“Cuando tuvimos la presencia el año pasado por lo que era y fue y es el nuevo hospital, también teníamos un gran desafío que tenía que ver con cómo habitábamos estos espacios que quedaban en desuso”, explicó Ciancio.
En ese sentido, valoró el trabajo realizado por los equipos locales para transformar el lugar en un espacio de atención y contención comunitaria.
“Empezó a trabajar fuertemente el equipo local, con muchas ideas. Tuvimos que restablecer prioridades porque hay espacios que había que recuperar, pero lo más importante es que, siguiendo alguna dificultad en el inicio, esto ya es un hecho, es una realidad”, afirmó.
Un modelo comunitario para el abordaje de la salud mental
La ministra destacó que el centro de Rafaela es uno de los primeros espacios de estas características en la provincia y resaltó el compromiso de los trabajadores que hicieron posible su funcionamiento.
“Es uno de los primeros centros que están funcionando de este modo en la provincia, y eso es para destacar porque se hace gracias al equipo de salud, gracias a Victoria y a todo el equipo de salud mental, a Lucía, a María y a toda la gente que entendió lo que queríamos hacer”, señaló.
Ciancio también puso en valor la respuesta de quienes utilizan el espacio y la posibilidad de generar nuevos vínculos dentro de un ámbito comunitario.
“La respuesta de los usuarios que están acá, que están encontrando vínculos y un espacio donde sentirse mejor, eso lo valoramos. Es una de las políticas más importantes del Ministerio de Salud: el abordaje de la salud mental”, sostuvo.
La funcionaria explicó que esta mirada forma parte de una decisión política del Gobierno provincial, encabezado por Maximiliano Pullaro, y recordó la creación de la Subsecretaría de Salud Mental dentro de la estructura ministerial.
“Definitivamente es una política de Estado. El gobernador Maximiliano Pullaro adhirió cuando le presentamos el plan, por eso la creación de la Subsecretaría de Salud Mental. Nunca antes había existido una subsecretaría de salud mental en un rango ministerial”, expresó.
“La salud mental no puede abordarse si no es de manera integral”
Ciancio remarcó que las problemáticas actuales requieren respuestas más amplias y sostenidas en el tiempo, con equipos preparados y espacios adecuados.
“La salud mental no puede no abordarse desde lo integral. Son cada vez situaciones más complejas que nos están atravesando y también son padecimientos que necesitan de una regularidad en el abordaje”, indicó.
En ese marco, destacó la particularidad del trabajo desarrollado en Rafaela y aseguró que la ciudad cuenta con una experiencia que no se replica en todos los lugares.
“Les puedo asegurar que no en cualquier ciudad esto ocurre. Esto habla muy bien de Rafaela, de su comunidad, y creemos que tenemos que seguir fortaleciendo otros espacios”, afirmó.
Además, adelantó que se continuará trabajando para mejorar las condiciones edilicias del centro, sin interrumpir la atención.
“Hoy tenemos que darle alguna respuesta edilicia porque están quedando chicos los espacios que necesitan para hacer talleres. Vamos a trabajar con Arquitectura, ya tenemos un pliego y vamos a avanzar en eso, pero nunca dejando de funcionar, porque eso es lo más importante”, explicó.
El desafío de dejar atrás viejos modelos de atención
La ministra también destacó la importancia de que el edificio del antiguo hospital continúe teniendo una función social y sanitaria, evitando que quede abandonado.
“Era un gran desafío para nosotros como Gobierno provincial porque en otros lugares donde los hospitales se mudaron, el lugar viejo quedó en desuso y la verdad que no está bueno, porque son espacios que siempre se necesitan”, sostuvo.
Ciancio remarcó que el objetivo es que quienes atraviesan padecimientos de salud mental sean reconocidos como sujetos de derecho.
“Tiene que ver con un espacio donde se los ubique como sujetos de derecho y eso es lo más importante: que se los vea, que sean visibles, con los mismos derechos que cualquiera de nosotros”, afirmó.
Finalmente, cuestionó los enfoques que plantean volver a modelos de aislamiento institucional y defendió el abordaje comunitario.
“Hay tendencias incluso a nivel nacional que nos quieren hacer ubicar a los usuarios y a las personas con padecimiento de salud mental en la lógica del manicomio. Nosotros vamos contra eso, no creemos en eso. Creemos que acá está la respuesta, pero sabemos que hay que trabajar mucho”, concluyó.
Mancini: “La salud mental no es un problema solamente del usuario”
Por su parte, Victoria Mancini, directora provincial de Salud Mental, destacó la importancia del acompañamiento del Gobierno provincial y explicó que el objetivo es abordar las situaciones complejas dentro de la comunidad.
“La prioridad que el Ministerio le ha dado a la salud mental ha sido un hecho concreto desde el minuto uno”, expresó.
Mancini sostuvo que espacios como el Centro de Salud Mental Comunitario permiten pensar alternativas a la internación como única respuesta.
“En un espacio como este apostamos a que las situaciones más complejas, que en otro momento hubieran requerido solamente una internación, las podamos pensar abordadas en comunidad”, señaló.
Además, remarcó que la salud mental requiere una mirada transversal y no puede quedar limitada exclusivamente al sistema sanitario.
“La salud mental no es un problema solamente del usuario y bajo ningún punto de vista es una cuestión que se debe resolver solamente desde salud. Nosotros tenemos mucho que ver y hacemos muchísimo, pero tenemos que entender que debe ser abordada correspondientemente por distintos sectores del Estado”, concluyó.