Tras la puesta en funcionamiento del nuevo edificio del Hospital Regional "Dr. Jaime Ferré", el Anexo ubicado en Lisandro de la Torre 737 continúa desempeñando un rol clave en la atención ambulatoria de la ciudad y la región.
El Hospital Regional Dr. Jaime Ferré fortalece su Anexo y consolida la atención de especialidades
Entre enero y mayo de 2026 se realizaron casi 38.000 atenciones en el Anexo ubicado sobre Lisandro de la Torre. El espacio concentra consultorios externos, servicios de diagnóstico, rehabilitación, salud mental y vacunación, articulando el trabajo con los centros de salud de Rafaela y la región.
Durante los primeros meses de 2026 se avanzó en la reorganización de los consultorios externos y los distintos servicios que allí funcionan, con el objetivo de optimizar la atención, mejorar la circulación de pacientes y fortalecer la articulación con la red de atención primaria.
Entre enero y mayo de este año, el Anexo registró 37.857 atenciones, consolidándose como el principal espacio destinado a la atención de pacientes ambulatorios del hospital.
Allí se concentran numerosas especialidades médicas, además de servicios de salud bucal, atención para pacientes oncológicos, salud mental comunitaria y otras prestaciones. La atención se desarrolla de lunes a viernes, de 6 a 18 horas.
Un espacio reorganizado para responder a una mayor demanda
La directora del Hospital Regional, Natalia Weppler, explicó que el proceso de reorganización permitió consolidar un modelo de atención integrado entre el nuevo edificio y el Anexo.
"Durante estos meses trabajamos para fortalecer tanto el funcionamiento del Hospital Regional como del Anexo, donde se concentra una parte importante de la atención ambulatoria y se mantiene una articulación permanente con la red territorial de salud", señaló.
Asimismo, destacó que uno de los principales desafíos fue garantizar la continuidad de las prestaciones mientras se reorganizaban los espacios, los equipos de trabajo y los circuitos de atención.
Según indicó, actualmente el Anexo cuenta con una distribución más eficiente y se encuentra preparado para responder al incremento de la demanda registrado tras la ampliación del área de cobertura del hospital.
Amplia oferta de servicios
En el edificio funcionan 27 especialidades médicas, además de los servicios de odontología, diagnóstico por imágenes —con estudios radiológicos y ecografías—, laboratorio para extracciones y un área de rehabilitación que integra prestaciones de kinesiología, fonoaudiología y terapia ocupacional.
El laboratorio trabaja de manera coordinada con los centros de salud y con el laboratorio central del nuevo Hospital Regional, favoreciendo una mayor integración entre los distintos niveles de atención.
Además, el Anexo dispone de espacios destinados al trabajo de la Cooperadora y del Voluntariado, organizaciones que acompañan diariamente a pacientes y familiares durante su paso por el establecimiento.
Vacunación con mayor accesibilidad
Entre las modificaciones implementadas se destaca el traslado del vacunatorio al ingreso del Anexo, una medida que busca facilitar el acceso de la población a las campañas de inmunización.
El servicio funciona ahora en un espacio renovado y con horario extendido, de 6 a 18 horas, lo que amplía significativamente la disponibilidad respecto del esquema anterior. Allí se desarrollan las campañas de vacunación vigentes, entre ellas la antigripal y otras inmunizaciones contempladas en el calendario sanitario.
Articulación con los centros de salud
La coordinadora del Anexo, Débora Gluz, remarcó que el trabajo cotidiano se desarrolla en estrecha coordinación con los 11 centros de salud de Rafaela y con las derivaciones provenientes de otros efectores de la región.
"El Anexo constituye un punto de articulación entre el hospital y el primer nivel de atención. Trabajamos junto a los equipos de los centros de salud para organizar las derivaciones, facilitar el acceso a las distintas especialidades y garantizar la continuidad de los cuidados", explicó.
Además de la atención médica, el Anexo desarrolla distintas propuestas vinculadas a la salud mental comunitaria. Actualmente funcionan 11 talleres destinados a usuarios y usuarias, orientados a fortalecer los procesos de inclusión, participación y acompañamiento.
También forma parte de estas iniciativas el emprendimiento gastronómico "Del Sol", un espacio que promueve la integración social y el desarrollo de actividades comunitarias.
Desde el equipo del Anexo destacaron que el objetivo es brindar respuestas integrales en un mismo lugar, promoviendo el trabajo interdisciplinario y la coordinación con la atención primaria para favorecer un acceso oportuno a la salud y acompañar a los pacientes antes de que las situaciones requieran intervenciones de mayor complejidad.