Rafaela

El Hospital Regional Dr. Jaime Ferré fortalece su Anexo y consolida la atención de especialidades

Entre enero y mayo de 2026 se realizaron casi 38.000 atenciones en el Anexo ubicado sobre Lisandro de la Torre. El espacio concentra consultorios externos, servicios de diagnóstico, rehabilitación, salud mental y vacunación, articulando el trabajo con los centros de salud de Rafaela y la región.