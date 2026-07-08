El sistema público de salud del norte santafesino dio un paso significativo con la inauguración de la nueva Sala de Tomografía del Hospital "Julio Villanueva" de San Cristóbal, una obra que permitirá mejorar el acceso al diagnóstico por imágenes de alta complejidad y reducir la necesidad de derivaciones hacia otros centros asistenciales.
Histórico avance para la salud del norte santafesino: quedó habilitada la Sala de Tomografía en San Cristóbal
El Hospital Julio Villanueva de San Cristóbal puso en funcionamiento su nueva Sala de Tomografía, una incorporación que permitirá realizar estudios de diagnóstico por imágenes sin necesidad de derivar pacientes a otras ciudades. Durante el acto también se entregaron $255 millones destinados a obras de infraestructura en efectores de salud de diez localidades del departamento.
La habilitación del servicio representa una mejora sustancial para los pacientes del departamento San Cristóbal y de la región, quienes hasta ahora debían trasladarse a otras ciudades para realizar este tipo de estudios.
La puesta en marcha del tomógrafo demandó meses de trabajo. Fue necesario reacondicionar integralmente un sector del hospital, adecuándolo a las exigencias técnicas que requiere un equipo de estas características. Las tareas incluyeron la remodelación completa de la sala y la instalación de la infraestructura necesaria para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente.
Un equipo con nueva vida útil al servicio de la región
El tomógrafo que comenzó a funcionar en San Cristóbal proviene del Hospital Regional "Dr. Jaime Ferré" de Rafaela.
Tras la inauguración del nuevo edificio del hospital rafaelino, en noviembre de 2025, ese centro de salud incorporó un equipo de última generación, lo que permitió trasladar el anterior dispositivo al Hospital Julio Villanueva en mayo de este año.
Desde el Ministerio de Salud aclararon que, pese a tratarse de un equipo usado, se encuentra en excelentes condiciones de funcionamiento y conserva una importante vida útil, por lo que podrá brindar prestaciones con los estándares necesarios para el diagnóstico médico.
La incorporación permitirá obtener imágenes de alta precisión de órganos, huesos y tejidos blandos, fundamentales para detectar enfermedades, evaluar lesiones y orientar distintos tratamientos médicos.
Una inversión que busca evitar derivaciones y agilizar los diagnósticos
La inauguración fue encabezada por la ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, junto al senador departamental Felipe Michlig, el diputado Marcelo González y el director del hospital, Denas Baca Jiménez, además de autoridades provinciales, municipales, trabajadores de la salud y representantes de distintas instituciones.
Durante la recorrida por las nuevas instalaciones, Ciancio destacó que la obra no se limitó únicamente a la incorporación del equipo.
"Se construyó un área completamente nueva, con espacios amplios y adecuados. La incorporación de tecnología exige condiciones técnicas específicas y una inversión importante en infraestructura", explicó.
La ministra también señaló que profesionales del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias participaron en la capacitación del personal que operará el tomógrafo.
"Estamos convencidos de que vamos a contar con imágenes de calidad que permitirán diagnosticar de manera temprana numerosas patologías. Al mismo tiempo, es importante recordar que se trata de una herramienta que debe utilizarse con criterio médico, ya que no está indicada para todos los casos", agregó.
Por su parte, el senador Felipe Michlig calificó la jornada como un hecho trascendente para toda la región.
"Es un día histórico para la ciudad de San Cristóbal y para todo el departamento. Por primera vez contamos con un tomógrafo en funcionamiento, lo que permitirá evitar traslados, obtener diagnósticos oportunos, mejorar la atención y seguir jerarquizando nuestro hospital", sostuvo.
Más fondos para fortalecer la red de salud del departamento
En el marco del acto también se entregaron aportes del Fondo para la Reparación de Efectores de Salud destinados a diez localidades del departamento San Cristóbal.
La inversión total asciende a 255 millones de pesos, recursos que serán destinados a tareas de mantenimiento, ampliaciones, refacciones y adecuaciones edilicias en hospitales, Samcos, Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y otros efectores públicos.
El objetivo de estos aportes es fortalecer la infraestructura sanitaria del departamento y mejorar las condiciones de atención en cada comunidad.
Con la puesta en funcionamiento del tomógrafo, el Hospital Julio Villanueva incorpora una prestación estratégica que permitirá brindar respuestas más rápidas, optimizar los tiempos de diagnóstico y evitar que numerosos pacientes deban viajar decenas de kilómetros para acceder a un estudio de alta complejidad. La nueva sala ya se encuentra operativa y disponible para los pacientes que cuenten con la correspondiente indicación médica.