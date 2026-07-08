Salud

Histórico avance para la salud del norte santafesino: quedó habilitada la Sala de Tomografía en San Cristóbal

El Hospital Julio Villanueva de San Cristóbal puso en funcionamiento su nueva Sala de Tomografía, una incorporación que permitirá realizar estudios de diagnóstico por imágenes sin necesidad de derivar pacientes a otras ciudades. Durante el acto también se entregaron $255 millones destinados a obras de infraestructura en efectores de salud de diez localidades del departamento.