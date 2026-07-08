La Escuela de Enseñanza Técnico Profesional N° 3366 "Mario César Videla" de San Justo contará con una inversión de $24.633.686 para concretar una importante obra de infraestructura edilicia, luego de recibir un aporte correspondiente al Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI) del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe.
La Escuela Agrotécnica de San Justo recibirá más de $24,6 millones para obras de refacción edilicia
La Escuela de Enseñanza Técnico Profesional N° 3366 "Mario César Videla" recibió un aporte de $24.633.686 del Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI), destinado a la renovación de la cubierta del edificio. Además, se confirmaron nuevos recursos para establecimientos educativos de La Criolla y Cayastacito.
Los recursos serán destinados al reemplazo de la cubierta existente de losetas ubicada en el patio central de doble altura y en el ingreso principal del establecimiento. La intervención contempla la instalación de una nueva cubierta metálica, una obra que apunta a mejorar las condiciones de seguridad y funcionalidad del edificio escolar.
Una obra que surgió tras la visita del gobernador
Durante la entrega del aporte, el senador provincial Rodrigo Borla recordó que la obra responde a un compromiso asumido por el gobernador Maximiliano Pullaro durante una recorrida realizada semanas atrás por la institución.
Según explicó el legislador, en aquella visita el mandatario provincial recorrió las instalaciones, observó el avance de una nueva aula que se construye en el establecimiento y tomó conocimiento del deterioro que presentaba la cubierta del edificio.
Borla señaló que, tras constatar la situación, el gobernador se comprometió a gestionar con rapidez los recursos necesarios para dar respuesta a la necesidad planteada por la comunidad educativa.
Mejoras para la infraestructura escolar
La obra permitirá reemplazar un sector que presentaba inconvenientes estructurales y que demandaba una intervención para garantizar mejores condiciones de uso tanto para estudiantes como para docentes y personal de la institución.
El Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas constituye una herramienta destinada a financiar trabajos urgentes de mantenimiento, reparación y adquisición de equipamiento en establecimientos educativos de toda la provincia.
También habrá aportes para escuelas de La Criolla y Cayastacito
Además del financiamiento destinado a la Escuela Agrotécnica de San Justo, Borla confirmó la asignación de nuevos recursos para otros dos establecimientos del departamento San Justo.
La Escuela de Educación Secundaria Orientada N° 311 "Fray Buenaventura Giuliani", de La Criolla, recibirá $3.593.743, fondos que serán utilizados para el reemplazo de los tableros eléctricos generales del edificio.
En tanto, la Escuela N° 6136 "Héroes de Malvinas", de Cayastacito, contará con un aporte de $1.599.999 destinado a la compra de una heladera tipo Side by Side No Frost de 560 litros, equipamiento que será incorporado para fortalecer el funcionamiento cotidiano del establecimiento.
Con estas asignaciones, el Gobierno provincial continúa canalizando recursos del programa FANI para atender necesidades de infraestructura y equipamiento en instituciones educativas del departamento San Justo, buscando mejorar las condiciones en las que se desarrollan las actividades escolares.