Inversión en infraestructura

La Escuela Agrotécnica de San Justo recibirá más de $24,6 millones para obras de refacción edilicia

La Escuela de Enseñanza Técnico Profesional N° 3366 "Mario César Videla" recibió un aporte de $24.633.686 del Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI), destinado a la renovación de la cubierta del edificio. Además, se confirmaron nuevos recursos para establecimientos educativos de La Criolla y Cayastacito.