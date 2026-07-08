La Municipalidad de Esperanza continúa ejecutando un plan integral de mantenimiento de la infraestructura hídrica urbana con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y minimizar los riesgos que podrían generar las lluvias intensas pronosticadas para los próximos meses en el marco del posible desarrollo del fenómeno climático de El Niño.
Refuerzan la limpieza de canales y desagües para reducir el riesgo hídrico en Esperanza
La Municipalidad de Esperanza avanza con un plan integral de limpieza y mantenimiento de canales y desagües en distintos sectores de la ciudad. Los trabajos buscan optimizar el escurrimiento del agua y reforzar la prevención frente a los pronósticos que anticipan un posible impacto del fenómeno climático de El Niño.
En ese contexto, el intendente Rodrigo Müller recorrió junto a la secretaria de Obras e Infraestructura Pública, Micaela Nagel, y el secretario de Control y Seguridad, César Gioria, los trabajos que se llevan adelante en el canal ubicado sobre la continuación de avenida Argentina, en el sector este de la ciudad.
Trabajos en el canal de avenida Argentina
Las tareas comprenden una limpieza integral del canal a cielo abierto, una intervención que permitirá mejorar la capacidad de conducción del agua durante los episodios de precipitaciones intensas.
Según informaron desde el municipio, los trabajos abarcan aproximadamente tres kilómetros, desde el Club de Planeadores hasta calle Polter, formando parte de una serie de acciones preventivas destinadas a mantener en condiciones la red de desagües de la ciudad.
Durante la recorrida, el intendente explicó que estas intervenciones apuntan a preservar el funcionamiento de la infraestructura hídrica y a reducir el impacto que puedan tener los eventos meteorológicos de gran magnitud.
Asimismo, indicó que el municipio trabaja en la implementación de un Protocolo Preventivo de Riesgo Hídrico, una herramienta que involucra distintas áreas municipales y contempla la articulación con el Gobierno provincial y otros organismos para coordinar acciones antes y durante eventuales emergencias.
Un plan integral de mantenimiento hídrico
La secretaria de Obras e Infraestructura Pública, Micaela Nagel, señaló que las tareas de limpieza y mantenimiento se desarrollan de manera sostenida desde el año pasado e incluyen tanto los desagües urbanos como los canales a cielo abierto, periurbanos y troncales.
En el área urbana, el municipio incorporó un equipo desobstructor para optimizar la limpieza de la red de desagües, mientras que en los canales principales se realizan intervenciones periódicas destinadas a garantizar el correcto escurrimiento del agua.
La funcionaria también informó que se encuentra en la etapa final la limpieza del Canal Sur, una obra que se ejecuta mediante un convenio con el Comité de Cuenca y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe.
Además, adelantó que próximamente comenzarán las tareas sobre los tres aliviadores del sector oeste de la ciudad. En ese operativo, el Comité de Cuenca aportará la maquinaria necesaria y el municipio dispondrá los camiones para el retiro de la vegetación y los residuos extraídos.
Pedido de colaboración a los vecinos
Desde la Municipalidad remarcaron que, durante las inspecciones diarias, es frecuente encontrar residuos domiciliarios y otros elementos arrojados en los canales, una situación que puede afectar el normal funcionamiento del sistema de drenaje durante las lluvias.
Por ese motivo, solicitaron la colaboración de la comunidad para evitar el depósito de basura en estos espacios, ya que la acumulación de residuos puede obstruir el paso del agua y generar inconvenientes que impactan sobre distintos sectores de la ciudad.
Finalmente, se destacó que las tareas de limpieza y mantenimiento se realizan con recursos propios del municipio, tanto en lo que respecta a la maquinaria utilizada como al personal que interviene en los diferentes frentes de trabajo.