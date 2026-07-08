Al este de la ciudad

Refuerzan la limpieza de canales y desagües para reducir el riesgo hídrico en Esperanza

La Municipalidad de Esperanza avanza con un plan integral de limpieza y mantenimiento de canales y desagües en distintos sectores de la ciudad. Los trabajos buscan optimizar el escurrimiento del agua y reforzar la prevención frente a los pronósticos que anticipan un posible impacto del fenómeno climático de El Niño.