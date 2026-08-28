Todo comenzó con un episodio ocurrido dentro de una escuela. Insultos, una discusión y, después, un mensaje que habría llegado por WhatsApp con una fotografía donde aparecían armas y cuchillos. El destinatario era una adolescente, quien interpretó aquella imagen como una amenaza y decidió denunciar lo ocurrido.
Adolescente amenazó a una compañera de la escuela con armas y cuchillos; terminó aprehendido
La investigación comenzó después de que una adolescente denunciara haber recibido desde un teléfono celular una imagen con armas y cuchillos acompañada de un mensaje intimidatorio. La pesquisa derivó en procedimientos en dos domicilios, donde fueron secuestrados un rifle y una pistola de aire comprimido, dos cuchillos y un teléfono celular.
La presentación puso en marcha una investigación que durante la tarde del jueves desembocó en dos procedimientos realizados en distintos domicilios de Laguna Paiva y en la aprehensión de un adolescente de 16 años.
La intervención estuvo a cargo de agentes de la Comisaría 13a. con colaboración del Comando Radioeléctrico local, bajo directivas de la Fiscalía interviniente.
La imagen que encendió la investigación
De acuerdo con la denuncia, el episodio tuvo como protagonistas a dos adolescentes que concurrirían al mismo establecimiento educativo. La joven habría relatado que su compañero la insultó verbalmente dentro de la escuela.
Pero el episodio no habría terminado allí. Posteriormente, desde un teléfono celular y a través de WhatsApp, habría recibido una imagen en la que podían observarse armas y cuchillas. La fotografía habría estado acompañada por un mensaje de contenido intimidatorio.
A partir de esa denuncia se inició una pesquisa destinada a establecer quién había enviado el mensaje y, fundamentalmente, qué había detrás de aquella imagen.
Con una orden de allanamiento en mano, los investigadores llegaron hasta una vivienda ubicada en inmediaciones de Sarmiento al 1800. Allí, según trascendió, encontraron un rifle y una pistola de aire comprimido, además de dos cuchillos y otros elementos que quedaron incorporados a la investigación.
La segunda dirección y el teléfono
La pesquisa condujo luego hacia otro domicilio, situado en inmediaciones de Almirante Brown. En este caso se realizó una requisa domiciliaria voluntaria.
Los agentes localizaron allí al adolescente señalado como presunto involucrado en el episodio y procedieron al secuestro de un teléfono celular, considerado de interés para la investigación.
Con esos elementos reunidos, el procedimiento terminó con la aprehensión del joven de 16 años. Tanto las armas de aire comprimido como los cuchillos y el dispositivo telefónico quedaron secuestrados.
Todo lo actuado fue comunicado a la Fiscalía interviniente, desde donde se impartieron las directivas correspondientes.
Ahora resta determinar, entre otras cuestiones, quién confeccionó y envió la imagen, qué alcance tuvo el mensaje recibido por la adolescente y cuál fue la verdadera secuencia de los hechos denunciados. Por tratarse de un menor de edad, no trascendieron datos que permitan identificarlo.