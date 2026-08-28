En Laguna Paiva

Adolescente amenazó a una compañera de la escuela con armas y cuchillos; terminó aprehendido

La investigación comenzó después de que una adolescente denunciara haber recibido desde un teléfono celular una imagen con armas y cuchillos acompañada de un mensaje intimidatorio. La pesquisa derivó en procedimientos en dos domicilios, donde fueron secuestrados un rifle y una pistola de aire comprimido, dos cuchillos y un teléfono celular.