Un conductor de un ómnibus de larga distancia fue desafectado de sus funciones durante la tarde luego de registrar alcohol en sangre en un control realizado antes de iniciar un viaje con destino a Chubut. El trabajador debió ser reemplazado por otro chofer para que la unidad pudiera continuar con el servicio.
Desafectaron a un chofer en Bariloche tras dar positivo de alcoholemia antes de viajar
El conductor registró 0,32 gramos de alcohol en sangre durante un control realizado en la terminal y debió ser reemplazado por otro trabajador antes de iniciar el viaje.
El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que se presentó en la terminal de la ciudad de Bariloche, ubicada en inmediaciones de la zona céntrica.
Los agentes llevaron adelante una serie de controles sobre los conductores y detectaron que uno de ellos había dado resultado positivo en el test de alcoholemia.
De acuerdo con lo constatado durante el operativo, el chofer registró 0,32 gramos de alcohol en sangre.
Fue apartado antes de comenzar el viaje
Tras conocerse el resultado, los agentes de la CNRT desafectaron al conductor de sus tareas, por lo que no pudo iniciar el recorrido previsto hacia Chubut.
La empresa debió reemplazarlo por otro trabajador para que el servicio pudiera realizarse. Además, durante el procedimiento se labró el acta correspondiente.
La sanción que podría aplicarse al conductor será informada próximamente.
Controles para prevenir
El operativo forma parte de los controles que la CNRT lleva adelante en distintas terminales de ómnibus del país.
El objetivo de estas acciones es detectar posibles situaciones que puedan representar un riesgo para la seguridad en los servicios de transporte de pasajeros.
Desde el organismo indicaron que trabajan para garantizar que los viajes se desarrollen bajo las condiciones de seguridad establecidas y proteger a quienes utilizan el sistema de transporte.