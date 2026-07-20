La Dirección General Guardia Provincial llevó adelante este domingo dos procedimientos en distintos puntos de la provincia que derivaron en sanciones por una alcoholemia positiva y por una infracción a la legislación forestal. Uno de los operativos se concretó en Sauce Viejo y el otro en jurisdicción de Aldao, sobre la autopista Rosario–Santa Fe.
Conductor alcoholizado se quedó sin auto y sin carnet en Sauce Viejo
El operativo se realizó este domingo en la ruta nacional Nº 11 en jurisdicción del departamento La Capital. Además, la policía Vial secuestró un cargamento de leña ilegal en la autopista Santa Fe-Rosario.
El primero de los controles se desarrolló sobre la ruta nacional Nº 11, a la altura de la ex fábrica Fiat, donde efectivos de la Unidad Operativa Regional 3 (Santa Fe) detuvieron la marcha de un Fiat Duna conducido por un hombre con domicilio en San José del Rincón.
Alcohol en sangre
Al practicarle el test de alcoholemia, el conductor registró 2,02 gramos de alcohol por litro de sangre, una graduación que supera ampliamente el máximo permitido por la legislación vigente para conducir vehículos particulares.
Como consecuencia del resultado, los agentes dispusieron el cese inmediato de la conducción, retuvieron la licencia de conducir y secuestraron el automóvil, que quedó fuera de circulación como parte de las medidas preventivas adoptadas.
Leña sin papeles
En forma paralela, personal de la Unidad Operativa Regional 4 (Rosario) realizó otro procedimiento durante un control vehicular en el kilómetro 22 de la autopista AP-01, en jurisdicción de Aldao.
En ese lugar fue inspeccionado un camión con acoplado conducido por un hombre de 39 años, domiciliado en la provincia de Formosa, que transportaba 27.000 kilogramos de leña.
Al verificar la documentación, los efectivos detectaron irregularidades en la guía forestal, ya que el documento consignaba un acoplado diferente del que efectivamente era utilizado para trasladar la carga.
Frente a esa situación, el conductor fue notificado por una presunta infracción a la Ley Nacional Nº 13.273 de Defensa de la Riqueza Forestal. En tanto, la carga quedó bajo su custodia en carácter de depositario judicial, a disposición de las actuaciones administrativas y legales correspondientes.
Desde la Guardia Provincial señalaron que ambos procedimientos se enmarcan en los controles preventivos que se realizan de manera periódica en rutas santafesinas, tanto para reforzar la seguridad vial como para fiscalizar el transporte de cargas y el cumplimiento de la normativa vigente.