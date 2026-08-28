Tareas de control

Incendio forestal en Catamarca: más de 100 hectáreas fueron afectadas y continúa el operativo para contener el fuego

El foco se mantiene activo en una zona serrana de Aconquija, en el departamento Andalgalá. Más de 30 brigadistas, bomberos y agentes municipales trabajan sobre el terreno, mientras el viento y las características de la montaña dificultan las tareas de control.