Un incendio forestal que se desarrolla en una zona de montaña de Aconquija, en el oeste de Catamarca, ya afectó más de 100 hectáreas y continúa activo.
Incendio forestal en Catamarca: más de 100 hectáreas fueron afectadas y continúa el operativo para contener el fuego
El foco se mantiene activo en una zona serrana de Aconquija, en el departamento Andalgalá. Más de 30 brigadistas, bomberos y agentes municipales trabajan sobre el terreno, mientras el viento y las características de la montaña dificultan las tareas de control.
El principal foco se encuentra en el sector de Alto de Las Juntas, sobre el Cerro de la Cruz, donde las llamas avanzaron por laderas y sectores cercanos a la cumbre. Las condiciones meteorológicas complican el combate y, por el momento, obligan a concentrar las tareas en tierra.
El fuego comenzó a ser advertido durante la noche y desde entonces se mantiene un seguimiento permanente de su evolución.
El operativo reúne a personal de la Dirección de la Brigada de Lucha contra Incendios Forestales, Bomberos Voluntarios y trabajadores del municipio de Aconquija. En total, participan más de 30 personas, distribuidas entre las tareas de combate directo y el monitoreo de los distintos sectores afectados.
El viento y el terreno complican el avance de los brigadistas
Uno de los principales obstáculos para contener el incendio son las condiciones climáticas. En la zona rige una alerta amarilla por viento Zonda, un fenómeno que puede provocar cambios rápidos en la dirección y la intensidad del fuego y dificultar la planificación de las tareas de los equipos que trabajan en el terreno.
La presencia de fuertes ráfagas también impide, por el momento, utilizar medios aéreos para colaborar con el combate. De esta manera, el operativo se concentra en las cuadrillas terrestres, que deben desplazarse por un área con pendientes pronunciadas y accesos complejos.
La geografía de Aconquija representa una dificultad adicional. El incendio se desarrolla en un sector serrano, con frentes ubicados sobre laderas y zonas próximas a la cumbre.
Las características del terreno hacen que algunos puntos sean de difícil acceso y obligan a mantener un monitoreo permanente para anticipar posibles cambios en el comportamiento de las llamas.
Según explicó Damián López, director de Incendios Forestales de Catamarca, el aviso sobre el incendio llegó alrededor de las 23 del jueves, cuando el secretario de Gobierno del municipio de Aconquija informó sobre la magnitud del foco.
A partir de esa comunicación comenzó un seguimiento durante la madrugada y, con las primeras horas del día, ingresó la primera cuadrilla al sector afectado.
El trabajo de los brigadistas se desarrolla mientras las condiciones del tiempo pueden modificar el comportamiento del incendio. Por ese motivo, además de las tareas destinadas a frenar el avance de las llamas, los equipos realizan observaciones continuas sobre los diferentes sectores para detectar nuevos focos o cambios en los frentes activos.
Durante la jornada también fue identificado otro punto de fuego en el sector de El Totoral, a la altura de Las Rosas. Los brigadistas se trasladaron hasta ese lugar para evaluar la situación en una zona cercana al río del Campo.
Preocupación por el impacto ambiental y otros focos en la provincia
El incendio afecta un ambiente de características particulares, donde conviven ríos, quebradas, bosques de alisos, pastizales y sectores de yungas. La continuidad del fuego puede afectar la cobertura vegetal y generar consecuencias sobre la fauna y los suelos de montaña.
También existe preocupación por el posible impacto sobre las cuencas hídricas. La vegetación de estas áreas cumple un papel importante en la retención del agua y en la protección del suelo, por lo que la pérdida de cobertura vegetal puede generar efectos que continúen después de que el incendio sea controlado.
Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente cuál fue el origen del fuego. La determinación de las causas quedará para una etapa posterior, cuando las condiciones permitan realizar los relevamientos y peritajes correspondientes en las zonas afectadas.
El incendio de Aconquija se desarrolla, además, en un contexto de múltiples intervenciones por incendios forestales dentro de Catamarca. Durante la misma jornada, la Brigada de Lucha contra Incendios Forestales tuvo que atender otros cuatro focos de manera simultánea.
Tres de esos incendios se localizaron en el departamento Capital y el restante en Valle Viejo. Para esos operativos también se articuló el trabajo de la Brigada con Bomberos de la Policía y efectivos de la Policía de la Provincia.
La situación mantiene bajo seguimiento a las autoridades provinciales, especialmente por la combinación de factores que dificultan las tareas: el viento, la sequedad de la vegetación, las pendientes y los accesos complicados.
Por ahora, el objetivo de los equipos desplegados en Aconquija es contener los distintos frentes y evitar que el fuego continúe extendiéndose hacia otros sectores de la zona serrana. La evolución del clima durante las próximas horas será determinante para definir cómo continuará el operativo y si podrán incorporarse otros recursos para colaborar con las tareas terrestres.
Mientras tanto, los brigadistas y bomberos permanecen en el área afectada con monitoreo permanente, a la espera de condiciones que permitan avanzar en el control del incendio.