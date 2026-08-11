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Afectó 15 hectáreas

Córdoba: un hombre quedó detenido tras un incendio forestal originado por brasas

El fuego se habría iniciado tras arrojar cenizas y restos de un asado sin precaución. El frente alcanzó un kilómetro y demandó un amplio operativo.

Tiró las brasas del asado y provocó un incendio forestal en Córdoba.Tiró las brasas del asado y provocó un incendio forestal en Córdoba.
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Un hombre fue detenido en la localidad cordobesa de Charbonier, acusado de haber provocado un incendio forestal que afectó unas 15 hectáreas. Según informó la Policía de Córdoba, el fuego se habría iniciado después de que el sospechoso arrojara brasas y cenizas de un asado sin tomar las precauciones necesarias.

El episodio ocurrió en un contexto de alto riesgo de incendios en distintos sectores de la provincia, por lo que las autoridades habían pedido extremar las medidas de prevención para evitar la generación y propagación de focos.

Cómo se habría iniciado el incendio

De acuerdo con la información difundida por la Policía, el hombre manifestó que había llevado hasta el lugar un tacho que contenía brasas y cenizas. Esa acción habría dado origen al foco que posteriormente se extendió sobre la zona.

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El incendio llegó a tener un frente de aproximadamente un kilómetro, por lo que fue necesario activar un protocolo especial para contener las llamas y evitar que avanzaran hacia otros sectores.

La superficie afectada alcanzó cerca de 15 hectáreas, según el reporte oficial.

Amplio operativo

Ante la expansión del fuego se desplegó un operativo con participación de distintos equipos de emergencia y fuerzas de seguridad.

En las tareas para controlar el incendio trabajaron Bomberos de La Falda, La Cumbre y San Marcos Sierras, junto con integrantes del ETAC, la Guardia Local y personal de Gestión Integral de Manejo de Fuegos.

También participaron dos aviones hidrantes, efectivos de la Departamental Punilla Norte y agentes de la Policía Caminera.

El despliegue tuvo como objetivo contener el avance del frente y evitar que las llamas se propagaran a otras áreas.

Córdoba bajo alerta por incendios

El hecho se produjo mientras la provincia atravesaba jornadas con alto peligro de incendios forestales. En ese contexto, las autoridades habían recomendado extremar las precauciones y evitar acciones que pudieran generar focos.

La manipulación y disposición de brasas y cenizas requiere especial cuidado durante períodos de riesgo elevado, debido a la posibilidad de que un foco aparentemente controlado vuelva a encenderse y se propague.

La investigación quedó vinculada a la actuación del hombre detenido, a quien se acusa de haber originado el incendio tras trasladar y arrojar el recipiente con restos del asado.

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