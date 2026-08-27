Violencia en Santa Fe

Investigan la muerte de una mujer alcanzada por un disparo durante una balacera en Santa Rosa de Lima

Mercedes Uviedo, de 47 años, fue alcanzada por un disparo durante un episodio ocurrido la noche del jueves en la zona de Arenales y Azopardo. Fue trasladada en estado crítico al hospital Cullen, donde murió poco después. La Fiscalía y la PDI trabajan para determinar quiénes protagonizaron el tiroteo.