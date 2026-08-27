Un insólito robo ocurrió durante la madrugada de este jueves en la ciudad de Coronda, cabecera del departamento santafesino San Jerónimo.
Robaron un colectivo, pasearon y lo dejaron abandonado en Coronda
Se trató de un micro interurbano de la empresa Espiga de Oro. La unidad despareció durante la madrugada y fue recuperada poco después, dentro de la misma ciudad.
Uno o más delincuentes se llevaron un colectivo interurbano de pasajeros desde la parada y pasearon por las calles antes de dejarlo abandonado.
El incidente fue denunciado en horas de la siesta de este jueves por el apoderado de la empresa Espiga de Oro SRL, que se presentó en sede policial.
El profesional narró el hecho, que involucró a una de las unidades de la firma, que conecta distintas ciudades y localidades de los departamentos San Jerónimo y La Capital.
GPS
Según pudo saberse, el chofer llevó el vehículo aproximadamente a las 22 del miércoles hasta la ex estación de servicio Esso corondina, ubicada sobre la Ruta Nacional 11, en el ingreso a la ciudad.
El colectivero estacionó junto a otras dos unidades, porque ese es el lugar funciona como parada.
Misteriosamente, la señal del GPS se apagó aproximadamente a las 02.30 de este jueves y el micro desapareció. El hecho fue descubierto minutos después de las 4.
Luego de un rápido operativo, la unidad fue localizada abandonada sobre calle Sarmiento, al norte de la ciudad de Coronda, frente al predio de la Filial del Club Atlético Colón.