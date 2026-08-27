Un juicio oral llevado a cabo en los tribunales de Rafaela concluyó con la condena de Evaristo Gonzalo Vega, de 42 años, a la pena de cinco años y dos meses de prisión de cumplimiento efectivo.
Condenaron a un ladrón que amenazó con un machete para robar un celular
El delincuente, de 42 años, fue hallado culpable en un juicio oral y fue sentenciado a una pena de cinco años y dos meses de prisión.
El fallo, dictado por la jueza Laura Lencioni, también lo declaró reincidente tras hallarlo autor del delito de robo calificado por el uso de arma.
El hecho juzgado ocurrió la noche del jueves 31 de julio de 2025, alrededor de las 20.30, en un predio ubicado en la esquina de las calles Juan B. Justo y Ciudad de Sunchales.
Bochas
Según detalló durante el debate la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Doro, la víctima se encontraba en el lugar observando un partido de bochas cuando Vega se le acercó para solicitarle ayuda para hacer arrancar su automóvil.
Ante la negativa del hombre, el agresor se dirigió a su vehículo, tomó un machete y regresó para amenazarlo e intentar herirlo.
La víctima intentó defenderse utilizando una silla como escudo, pero cayó al suelo durante el forcejeo.
En esa posición de indefensión, Vega lo amenazó de muerte con la hoja metálica y le exigió la entrega inmediata de su teléfono celular.
Tras apoderarse del teléfono, el condenado se dio a la fuga a bordo de su auto. Sin embargo, su escape duró poco: personal policial desplegó un patrullaje en la zona y logró interceptarlo y aprehenderlo a los pocos minutos en las inmediaciones.
Conforme
Al término del debate, la fiscal Doro manifestó su conformidad con la resolución del tribunal: “Valoramos la condena impuesta por la jueza y aguardaremos sus fundamentos para analizar los pasos procesales a seguir”.
Con este fallo, Vega deberá cumplir la totalidad de la pena de forma efectiva en un establecimiento penitenciario.