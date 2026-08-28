Santa Fe

Incendio destruyó por completo una precaria vivienda en barrio Los Hornos

El fuego se declaró alrededor de las 6.59 del viernes y afectó la totalidad de una pequeña construcción de chapas de zinc y madera. Bomberos trabajaron con una línea devanadera para sofocar las llamas y realizar luego tareas de enfriamiento. No se encontró a ninguna persona que se identificara como propietaria del lugar.