Un incendio registrado durante las primeras horas de la mañana redujo a cenizas una precaria vivienda ubicada en inmediaciones de Lavaise al 3600, en la ciudad de Santa Fe. El fuego afectó la totalidad de la pequeña construcción y demandó la intervención de una dotación de Bomberos, que finalmente logró controlar y extinguir las llamas.
Incendio destruyó por completo una precaria vivienda en barrio Los Hornos
El fuego se declaró alrededor de las 6.59 del viernes y afectó la totalidad de una pequeña construcción de chapas de zinc y madera. Bomberos trabajaron con una línea devanadera para sofocar las llamas y realizar luego tareas de enfriamiento. No se encontró a ninguna persona que se identificara como propietaria del lugar.
El aviso ingresó alrededor de las 6.59 de este viernes. Poco después, una dotación del Cuartel Santa Fe de la Dirección General de Bomberos arribó al lugar y encontró la vivienda completamente tomada por el fuego.
Se trataba de una construcción de aproximadamente tres metros por lado, levantada en un único ambiente con chapas de zinc y tirantería de madera. La precaria estructura se encontraba próxima al cordón norte de la calle y en un sector donde también existe un basural a cielo abierto.
Fuego en toda la estructura
Al momento de la llegada de los bomberos, el proceso combustivo se había extendido sobre prácticamente toda la vivienda. Ante esa situación, el personal desplegó una línea devanadera y comenzó las tareas de sofocación.
El trabajo continuó luego con el enfriamiento de los materiales afectados, hasta conseguir la extinción total del fuego. Las llamas provocaron daños en la totalidad de la estructura, que quedó completamente inutilizada.
La intervención concluyó alrededor de las 7.40, cuando la dotación emprendió el regreso al cuartel.
Sin moradores en el lugar
Uno de los datos que llamó la atención de los efectivos fue que, pese a la destrucción de la vivienda, ninguna persona se presentó en el lugar para identificarse como propietaria o responsable de la construcción.
Personal de Comando, a bordo del móvil 12672, también se hizo presente durante el procedimiento.
Por el momento, no trascendieron precisiones acerca del origen del incendio. Las circunstancias en que se inició el fuego deberán ser establecidas a partir de las actuaciones correspondientes.
El episodio volvió a poner bajo la lupa las condiciones de extrema precariedad en las que se encuentran algunas estructuras levantadas en sectores próximos a basurales y otros espacios de riesgo, donde un incendio puede propagarse con rapidez debido a la presencia de materiales altamente combustibles.