Objetivos priorizados del MPA

Una investigación por el desvío de armamento hacia el mercado ilegal quedó a un paso del juicio

La causa tiene como imputado a un gomero de San José del Rincón, investigado por adquirir armas como legítimo usuario, una de las cuales apareció en un robo y otras desaparecieron. Este martes, el camarista Alejandro Tizón revisó los planteos de las partes sobre la prueba que podría llegar al debate oral.