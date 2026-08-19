Este miércoles

Santa Fe expuso ante el Congreso una ley para ampliar las competencias provinciales contra el microtráfico

El ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia, Pablo Cococcioni, expuso ante la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación para abordar el proyecto impulsado por la diputada nacional Gisela Scaglia. La iniciativa busca brindar nuevas herramientas a las provincias que decidan asumir mayores competencias en la persecución del narcomenudeo.