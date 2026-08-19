Este miércoles, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación recibió al ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, que expuso sobre el proyecto de ley impulsado por la diputada nacional Gisela Scaglia para ampliar las competencias provinciales en materia de estupefacientes. La reunión contó con la participación de los integrantes de la comisión, entre ellos el diputado nacional santafesino Pablo Farías.
Santa Fe expuso ante el Congreso una ley para ampliar las competencias provinciales contra el microtráfico
El ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia, Pablo Cococcioni, expuso ante la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación para abordar el proyecto impulsado por la diputada nacional Gisela Scaglia. La iniciativa busca brindar nuevas herramientas a las provincias que decidan asumir mayores competencias en la persecución del narcomenudeo.
La iniciativa apunta a brindar nuevas herramientas a las provincias que decidan adherir para intervenir en casos vinculados al narcomenudeo y microtráfico que actualmente pueden quedar bajo competencia de la Justicia Federal.
La palabra de Cococcioni
Previo a la exposición, Cococcioni destacó la experiencia desarrollada en Santa Fe y la incorporación de la persecución del microtráfico como una herramienta central dentro del plan de seguridad que lleva adelante el gobernador Maximiliano Pullaro. “La Provincia de Santa Fe ha tomado la política de microtráfico como una herramienta en la lucha contra el delito y la violencia. La venta barrial de estupefacientes está ligada en muchos casos a los homicidios, a la circulación de armas de fuego y al desempeño de bandas criminales que se disputan territorio”, sostuvo.
En ese sentido, el ministro explicó la importancia de mantener un abordaje integral sobre los fenómenos criminales: “Cuando por alguna cuestión técnica una causa pasa a la Justicia Federal, se pierde la integralidad de esa investigación y perdemos la oportunidad de tener una herramienta para pacificar”.
Cococcioni destacó además los resultados alcanzados en Santa Fe y la incidencia que, según señaló, tuvo esta política en la disminución de la violencia en Rosario. “Para nosotros, haber podido reducir dos tercios de la violencia y los homicidios en la ciudad de Rosario tiene que ver directamente con la posibilidad de perseguir el microtráfico a nivel local”.
Una ley necesaria
Por su parte, Scaglia explicó que el proyecto “tiene como objetivo aumentar las competencias de una provincia en materia de estupefacientes, sobre todo en la ley de microtráfico”, y señaló que la modificación permitiría avanzar sobre casos que actualmente pueden quedar en una zona de indefinición entre jurisdicciones.
“Necesitamos esta ley para poder hacernos cargo. Es una herramienta a la que las provincias después tendrán que adherir, no es obligatoria para nadie”, señaló la diputada nacional. En ese marco, destacó el interés de Santa Fe en avanzar con la iniciativa para “trabajar mucho más en los temas de narcomenudeo y microtráfico y, sobre todas las cosas, seguir adelante con el plan de seguridad que tiene la provincia”.
Finalmente, Scaglia sostuvo que ampliar las posibilidades de intervención provincial permitiría “trabajar mucho más en los temas que a veces no se pueden trabajar porque terminan siendo competencia federal”. Y concluyó: “Es una herramienta muy importante, por eso estamos dando esta pelea en la Cámara de Diputados y esperamos que sea ley”.