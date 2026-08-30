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Maltrato animal

Operativo policial por riña de gallos en Santa Fe; un detenido, secuestro de municiones y siete aves

Un llamado al 911 por un supuesto caso de maltrato animal derivó en un procedimiento del Comando Radioeléctrico en un sector de Circunvalación Oeste. Los policías encontraron siete gallos y un espacio que habría sido acondicionado para peleas. Durante la requisa también secuestraron quince cartuchos calibre .380 y aprehendieron a un hombre de 50 años.

El "ring" secuestrado donde hacían pelear a las aves. Foto: GentilezaEl "ring" secuestrado donde hacían pelear a las aves. Foto: Gentileza
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Un procedimiento del Comando Radioeléctrico se inició a partir de un llamado al 911 que advertía sobre un supuesto caso de maltrato animal. En el lugar, la Policía encontró un cuadrilátero que había sido utilizado para peleas de gallos y siete aves. Durante la requisa también fueron hallados quince cartuchos calibre .380. Un hombre de 50 años quedó a disposición de la Justicia.

La mañana del sábado transcurría en un sector de descampado ubicado en inmediaciones de Circunvalación Oeste cuando una comunicación a la Central de Emergencias 911 puso en marcha un procedimiento policial.

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El aviso daba cuenta de un supuesto caso de maltrato animal y señalaba la presencia de varias personas reunidas en el lugar.

Hasta allí se trasladó personal del Comando Radioeléctrico de Santa Fe. Al arribar, los uniformados se encontraron con una escena que llamó su atención: había un cuadrilátero armado y, según las primeras apreciaciones, todo indicaría que el espacio había sido preparado para la realización de riñas de gallos.

"Galleros" en fuga

La llegada de los patrulleros provocó que varias de las personas que se encontraban en el sector escaparan rápidamente del lugar. Los efectivos permanecieron en la zona y entrevistaron a un hombre de 50 años, quien manifestó residir en una construcción precaria ubicada en las inmediaciones y dedicarse a la cría de aves.

operativo por riña de gallosTraslado del "gallero" detenido a sede policial. Foto: Gentileza

A partir de esa situación se dio intervención a personal de la Policía Ecológica y a un médico veterinario, quienes realizaron una inspección de los animales encontrados.

Siete aves y una sorpresa

Los profesionales constataron la presencia de siete gallos. De acuerdo con la evaluación realizada en el lugar, las aves no presentaban lesiones visibles.

Pero el procedimiento no terminó allí. Mientras avanzaba la requisa, los agentes encontraron distintos elementos que fueron incorporados a las actuaciones y que podrían guardar relación con el motivo que originó la intervención.

Entre ellos apareció un brete o cuadrilátero de pelea y una mochila que contenía diversos elementos vinculados con la investigación.

operativo por riña de gallosLas municiones secuestradas durante el operativo. Foto: Gentileza

La mayor sorpresa llegó cuando los policías localizaron quince cartuchos intactos calibre .380. El hallazgo de las municiones modificó el tenor del procedimiento y derivó en una nueva imputación provisoria para el hombre que permanecía en el lugar.

Finalmente, el hombre de 50 años fue aprehendido y quedó a disposición de las autoridades judiciales por una presunta infracción a la Ley Sarmiento N.º 14.346, en concurso con una supuesta tenencia indebida de munición de guerra.

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Los siete animales quedaron preservados y bajo las medidas correspondientes, mientras se dio intervención a las autoridades competentes para determinar el alcance de lo ocurrido.

La investigación deberá establecer ahora qué actividad se desarrollaba concretamente en el lugar, cuál era el destino de los elementos secuestrados y, fundamentalmente, el origen y la procedencia de las quince municiones halladas durante el procedimiento.

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