Maltrato animal

Operativo policial por riña de gallos en Santa Fe; un detenido, secuestro de municiones y siete aves

Un llamado al 911 por un supuesto caso de maltrato animal derivó en un procedimiento del Comando Radioeléctrico en un sector de Circunvalación Oeste. Los policías encontraron siete gallos y un espacio que habría sido acondicionado para peleas. Durante la requisa también secuestraron quince cartuchos calibre .380 y aprehendieron a un hombre de 50 años.