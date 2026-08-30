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En Arroyo Leyes

Cayó el autor de un robo y daños en un jardín materno y en una biblioteca

El sospechoso, de 32 años, fue localizado pocos minutos después de que el 911 recibiera una denuncia por un ilícito en desarrollo. La Policía constató daños y roturas en la Biblioteca Popular "Amanecer" y el ingreso al Jardín Materno "Retoños Costeros", donde además se habría consumido mercadería y provisiones.

Traslado del detenido a sede policial. Foto: GentilezaTraslado del detenido a sede policial. Foto: Gentileza
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Una rápida intervención de personal de la Subcomisaría 20ª de Arroyo Leyes, junto a efectivos de la Patrulla Zonal de la 6ª Zona de Inspección, permitió aprehender a un hombre de 32 años señalado como presunto autor de un ilícito cometido en las instalaciones del Jardín Materno “Retoños Costeros”* y la *Biblioteca Popular “Amanecer”*.

El procedimiento se inició durante la tarde del sábado, luego de que la Central de Emergencias 911 alertara sobre un ilícito en proceso en el predio ubicado sobre calle 60 de Arroyo Leyes.

detenido por robo arroyo leyesCelular secuestrado en poder del imputado. Foto: Gentileza

Ante el aviso, personal policial se dirigió inmediatamente al lugar y constató daños y roturas en las instalaciones de la Biblioteca Popular, mientras que en el Jardín Materno se advirtió el ingreso al inmueble y el consumo de mercadería y provisiones existentes en el lugar.

Búsqueda y captura

Con las características aportadas sobre el presunto autor, efectivos de la Subcomisaría 20ª y de la Patrulla Zonal desplegaron rápidamente un patrullaje por las inmediaciones, logrando localizar a una persona que coincidía con las descripciones recibidas.

El hombre fue interceptado y aprehendido en inmediaciones de calle 58 y Ruta Provincial N° 1*, a pocos minutos de haberse recibido el alerta.

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A partir del procedimiento se dio intervención a la Fiscalía en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), continuándose con las actuaciones correspondientes en una causa caratulada provisoriamente como “Robo y Daños Calificados”.

Relevamiento de cámaras

Asimismo, se dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, la constatación de los daños ocasionados en ambos establecimientos y demás diligencias tendientes al esclarecimiento integral del hecho.

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La intervención permitió brindar una respuesta inmediata ante un ataque contra dos instituciones de especial importancia para la comunidad de Arroyo Leyes, destinadas a la educación, contención y desarrollo de niños y vecinos de la localidad.

El procedimiento vuelve a poner de manifiesto la importancia de la comunicación inmediata al 911, sumada a la rápida coordinación entre las dependencias territoriales de la Unidad Regional I para dar respuesta a los hechos que afectan a la comunidad.

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