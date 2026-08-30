En Arroyo Leyes

Cayó el autor de un robo y daños en un jardín materno y en una biblioteca

El sospechoso, de 32 años, fue localizado pocos minutos después de que el 911 recibiera una denuncia por un ilícito en desarrollo. La Policía constató daños y roturas en la Biblioteca Popular "Amanecer" y el ingreso al Jardín Materno "Retoños Costeros", donde además se habría consumido mercadería y provisiones.