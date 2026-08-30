Amplio operativo

Dos hombres se atrincheraron en un piso 14 de Recoleta y la Policía ingresó por una ventana

El episodio ocurrió en un edificio ubicado sobre Tomás de Anchorena, cerca de avenida Santa Fe. La madre de uno de los hombres había llamado al 911 luego de que la situación dentro del departamento se volviera agresiva. Tras más de dos horas de operativo, ambos fueron reducidos y no hubo heridos.