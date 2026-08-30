Un amplio operativo de seguridad se desplegó durante la tarde del sábado en el barrio porteño de Recoleta luego de que dos hombres quedaran encerrados en un departamento ubicado en el piso 14 de un edificio de la calle Tomás de Anchorena, cerca de la avenida Santa Fe.
Dos hombres se atrincheraron en un piso 14 de Recoleta y la Policía ingresó por una ventana
El episodio ocurrió en un edificio ubicado sobre Tomás de Anchorena, cerca de avenida Santa Fe. La madre de uno de los hombres había llamado al 911 luego de que la situación dentro del departamento se volviera agresiva. Tras más de dos horas de operativo, ambos fueron reducidos y no hubo heridos.
La intervención requirió la participación de policías, bomberos, rescatistas y personal sanitario.
El procedimiento comenzó alrededor de las 17.30, a partir de un llamado al 911 realizado por la madre de uno de los involucrados.
Según relató la mujer, su hijo y otro hombre se encontraban dentro de la vivienda y la situación se había tornado agresiva. También señaló que ambos habían consumido estupefacientes y que uno de ellos le había quitado las llaves del departamento, por lo que quedó fuera de su propia casa.
La denuncia activó un operativo que involucró a distintas áreas de la Policía de la Ciudad y de los Bomberos. También se convocó a ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), mientras que los equipos especializados comenzaron a evaluar la forma más segura de ingresar al inmueble.
Cómo fue el operativo para ingresar al departamento
En una primera instancia, los efectivos intentaron establecer un diálogo con los dos hombres para controlar la situación sin recurrir a una intervención directa. Sin embargo, las conversaciones no permitieron recuperar el control del departamento ni garantizar que los ocupantes depusieran su actitud.
Ante esa situación, se convocó a integrantes de la División de Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM) y de los Grupos Especiales de Rescate (GER). Participaron equipos provenientes de Caballito y del GER4, que analizaron distintas alternativas para acceder al inmueble.
El principal inconveniente era la ubicación del departamento, situado en el piso 14. Finalmente, los rescatistas optaron por una maniobra desde la terraza del edificio.
Los especialistas realizaron un descenso técnico por el exterior hasta alcanzar una de las ventanas del departamento. La operación fue coordinada con los efectivos que permanecían en el interior y en los accesos del edificio.
Mientras los equipos de rescate avanzaban desde la parte superior, integrantes del DOEM continuaron con las tareas de negociación. La estrategia buscaba generar una oportunidad para ingresar a la vivienda y controlar a los dos hombres sin poner en riesgo a los vecinos ni a los propios ocupantes.
El despliegue también tuvo impacto en la circulación de la zona. Patrulleros, autobombas y otros vehículos de emergencia permanecieron en las inmediaciones del edificio, mientras se establecieron cortes preventivos de tránsito.
La presencia de los equipos trabajando en altura también llamó la atención de vecinos y personas que circulaban por el sector durante la tarde.
Una vez que los rescatistas lograron posicionarse frente a la ventana del departamento, se puso en marcha la etapa final del procedimiento. Uno de los integrantes del operativo mantuvo la atención de los dos hombres mediante el diálogo, mientras otros agentes ingresaron desde el exterior.
La maniobra permitió finalmente reducir a los dos ocupantes y recuperar el control del departamento.
El operativo terminó sin personas heridas
La intervención se extendió durante aproximadamente dos horas y media y concluyó cerca de las 20. Según la información difundida sobre el procedimiento, no hubo personas heridas.
Después de que los agentes controlaran la situación, personal del SAME asistió a los dos hombres dentro del departamento. También recibió atención la madre de uno de ellos, que había quedado fuera de la vivienda luego de pedir ayuda y atravesó el episodio en estado de temor.
Los controles médicos posteriores determinaron que los involucrados se encontraban ilesos.
El procedimiento quedó registrado como un operativo conjunto en el que participaron distintas áreas de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires.
La particularidad de la intervención estuvo dada por la necesidad de acceder a un departamento ubicado a gran altura y hacerlo desde una ventana, mediante un descenso desde la terraza.
El episodio ocurrió en una zona de alta circulación de Recoleta y generó un importante despliegue durante la tarde del sábado.
La presencia de bomberos, ambulancias, policías y equipos especializados permitió establecer un perímetro de seguridad mientras se desarrollaban las negociaciones y posteriormente la maniobra de ingreso.
De acuerdo con la información disponible, la situación se resolvió sin que se registraran heridos entre los dos hombres, la mujer que había solicitado asistencia ni los integrantes de los equipos que participaron del operativo.