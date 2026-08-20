Tienen 18 y 19 años

Intento de femicidio en Rosario: una joven fue atacada a cuchillazos por su novio

Fue en la tarde de este jueves 20 de agosto en un departamento ubicado en el macrocentro. La chica quedó internada en grave estado en el hospital de emergencias. El agresor se autolesionó y también quedó internado.