En la tarde de este jueves 20 de agosto se registró un intento de femicidio en un departamento ubicado a metros de avenida Pellegrini, en el macrocentro de Rosario. Una joven de 18 años fue atacada a puñaladas por su novio, y quedó internada en el hospital de emergencias. Mientras que su pareja también fue internado, ya que se autolesionó.
Intento de femicidio en Rosario: una joven fue atacada a cuchillazos por su novio
Fue en la tarde de este jueves 20 de agosto en un departamento ubicado en el macrocentro. La chica quedó internada en grave estado en el hospital de emergencias. El agresor se autolesionó y también quedó internado.
El hecho ocurrió pasadas las 16 en un departamento ubicado en el quinto piso de un edificio de calle Paraguay al 1700 (entre Pellegrini y Cochabamba). Fuentes policiales indicaron a esa hora se recibieron varios llamados al 911 en los cuales se denunciaba que se había generado una discusión entre una pareja, que se escucharon gritos y pedidos de ayuda.
Detalles del ataque en el departamento
A los pocos minutos llegó hasta el lugar personal de la Brigada Motorizada, que logró entrar al edificio por intermedio de un vecino. Al llegar al departamento, ingresaron y hallaron a una pareja con heridas de arma blanca.
La joven, de 18 años, tenía varias heridas en distintas partes del cuerpo, por lo que fue llevada en ambulancia hasta el hospital de emergencias, donde ingresó en el sector de guardia y rápidamente fue trasladada a quirófano.
Quedó internada en grave estado y con pronóstico reservado.
Estado de salud de la joven
En tanto, su novio (de 19 años), tenía varias heridas de arma blanca, al parecer autoinflingidas, por lo que fue trasladado al hospital Centenario, donde quedó internado con custodia policial.