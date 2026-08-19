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Nuevo femicidio en Rosario: mató a su ex pareja de una puñalada y se dio a la fuga

El hecho ocurrió a media mañana de este miércoles 19 de agosto en una farmacia ubicada en pleno centro. El homicida huyó en auto y fue detenido a las pocas cuadras.

El agresor escapó en auto y fue detenido a pocas cuadras del lugar.El agresor escapó en auto y fue detenido a pocas cuadras del lugar.
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Una mujer de más de 50 años fue asesinada de una puñalada en el pecho durante la mañana de este miércoles 19 de agosto en el centro de Rosario. El autor del ataque es la ex pareja de la víctima, que murió prácticamente en el acto. El hombre se dio a la fuga en un auto y fue detenido a las pocas cuadras por personal policial.

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El femicidio ocurrió poco antes de las 10 en el interior de una farmacia ubicada en Dorrego y Zeballos. Según los primeros datos, el hombre llegó en un auto, entró y se acercó a su ex pareja, que trabajaba en el lugar y pidió hablar con ella.

Ambos fueron hasta una habitación ubicada en la parte posterior de la farmacia, donde luego de una breve discusión, el hombre apuñaló en el pecho a su ex pareja y se dio a la fuga.

El ataque ocurrió dentro de una farmacia ubicada en pleno centro de Rosario.El ataque ocurrió dentro de una farmacia ubicada en pleno centro de Rosario.

La mujer pidió ayuda y otras empleadas del local llamaron al 911. A los pocos minutos llegaron al lugar policías en varias motos. Luego de escuchar el relato de las compañeras de la víctima, salieron a buscar al hombre que se había escapado en un auto de color azul.

La mujer falleció a los pocos minutos en el lugar, mientras que el hombre fue detenido en inmediaciones de Colón al 2000 (casi esquina Cerrito).

Personal policial desplegó un operativo tras el llamado de las empleadas.Personal policial desplegó un operativo tras el llamado de las empleadas.

Es el segundo femicidio que se registra en la ciudad durante el mes de agosto.

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Rosario
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