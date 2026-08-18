Un ataque a tiros registrado en la zona oeste de Rosario en la tarde del lunes 17 de agosto terminó con un joven de 24 años asesinado y otro de 26 internado en grave estado. Por la balacera, la Policía busca a tres personas.
Rosario: balacera termina con un muerto y un herido grave
El ataque a tiros se registró en la tarde del lunes 17 de agosto a pocos metros del complejo penitenciario ubicado en la zona oeste.
El hecho se registró poco antes de las 18 en inmediaciones de avenida 27 de Febrero al 7800, entre Colombres y Provincia de Misiones, a pocas cuadras del complejo penitenciario. A esa hora ingresaron al sistema 911 varios llamados telefónicos indicando que se habían escuchado varias detonaciones de arma de fuego y que había al menos una persona herida.
A los pocos minutos llegó personal policial, que encontró en el ingreso a un pasillo de un precario asentamiento de viviendas a un joven tirado en el piso, gravemente herido. Un rato más tarde, personal médico del Sies lo trasladó al hospital de emergencias Clemente Álvarez, donde quedó internado por una herida de arma de fuego en la zona de la columna, en el área de terapia intensiva, intubado y con riesgo de vida. Fue identificado como Eric Z., de 26 años.
En tanto, desde el policlínico San Martín se avisó que había ingresado desde la misma zona donde se produjo la balacera un joven de 24 años, con múltiples heridas de arma de fuego. Fue atendido en la guardia, y pese al esfuerzo del personal médico, el joven falleció. Fue identificado como Valentín Ezequiel D.
Fuentes policiales indicaron que, en base a distintos testimonios recogidos en inmediaciones del lugar donde se produjo la balacera, los atacantes habrían sido 3 personas que llegaron y se fueron caminando.