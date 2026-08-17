Distintos conflictos interpersonales, con características y escenarios diferentes, terminaron durante el domingo y la madrugada del lunes con tres personas aprehendidas en Santa Fe y Santo Tomé.
Una pelea, una medida de distancia y un presunto robo: tres conflictos personales que derivaron en detenciones
Una agresión durante una discusión, el presunto incumplimiento de una medida de distancia y la denuncia por la sustracción de dinero de un comercio derivaron en tres procedimientos policiales.
Una discusión que terminó con un hombre herido con una botella de vidrio, una presunta violación de una medida de distancia y un enfrentamiento entre exparejas por la desaparición de dinero de un local comercial motivaron las intervenciones policiales.
Un botellazo
Uno de los episodios ocurrió en inmediaciones de avenida Facundo Zuviría y Javier de la Rosa, donde personal del Comando Radioeléctrico llegó tras un aviso al 911 por un hombre que presentaba heridas provocadas por un elemento cortante.
En el lugar, los agentes entrevistaron a un hombre de 29 años, quien señaló a otro joven, de 19, como el responsable de la agresión. Según su relato, ambos habían mantenido una discusión y, durante el enfrentamiento, el joven le habría dado un golpe en el rostro con una botella de vidrio.
El impacto le provocó heridas cortantes, por lo que fue convocado personal del SIES 107. Un profesional examinó al hombre y dispuso su traslado al Hospital Iturraspe, donde se constataron lesiones en el labio superior, la frente y el cuero cabelludo. Fueron consideradas lesiones leves y no revestían gravedad.
El joven señalado como presunto agresor fue aprehendido y quedó a disposición de la autoridad competente.
Una medida de distancia
En Santo Tomé, la intervención policial se originó a partir de la denuncia de una mujer de 38 años, quien aseguró que su expareja, de 45, había incumplido una medida de distancia vigente dictada a su favor.
De acuerdo con la denuncia, el hombre se retiró del lugar a bordo de un Ford Fiesta azul. Con esa información, personal del Comando Radioeléctrico inició una recorrida por la zona y logró localizarlo en inmediaciones de J. J. Paso, a pocos metros de Lisandro de la Torre.
Con la colaboración de otra unidad, los agentes volvieron a entrevistar a la mujer, quien exhibió la documentación correspondiente a la medida judicial. Tras verificar su vigencia, el hombre fue aprehendido.
Fue trasladado inicialmente a Medicina Legal y luego a la Comisaría 23, donde quedaron radicadas las actuaciones.
Dinero de la caja
El tercer episodio tuvo como escenario un local de ropa situado en inmediaciones de avenida Presidente Perón al 4700. Allí, una mujer de 45 años denunció la desaparición de dinero de la caja registradora del comercio, luego de mantener una discusión con su expareja, un hombre de 57 años.
Según relató, durante la noche anterior se había retirado de su domicilio y había dejado al hombre en el lugar. El local había quedado cerrado con candado y en la caja registradora había unos $400.000.
Al regresar, alrededor de las 13.30, encontró el candado abierto y advirtió que faltaban aproximadamente $110.000. La situación derivó en una discusión con su expareja, quien negó haber tomado el dinero.
Ante la falta de acuerdo, la mujer llamó al 911 y solicitó la intervención policial. Cuando llegaron los agentes de la Comisaría 3ª, con colaboración del Comando Radioeléctrico, el hombre intentó retirarse por la parte trasera del inmueble, pero fue alcanzado y aprehendido en la vereda.
Los tres episodios quedaron sujetos a las actuaciones judiciales correspondientes, aunque con circunstancias diferentes: una agresión derivada de una discusión, el presunto incumplimiento de una orden judicial y una denuncia por la sustracción de dinero en un contexto de conflicto entre exparejas.